De nombreux Français ont un problème de chauffage ou d'isolation dans leur logement

Les Français subissent des désagréments dans leur logement (©Joel Saget - AFP)

Une étude Opinium pour Castorama montre qu'un tiers des Français vit dans un logement présentant de sérieux problèmes, liés notamment au chauffage, à l'humidité ou encore au bruit.

(BFM Immo) - Les problèmes de logement touchent une grande partie des Français. Une étude Opinium pour Castorama montre que ces problèmes touchent 24 millions de Français. Si toutes les populations ne sont pas pénalisées de la même manière, elles sont quand même toutes touchées. L'étude montre en effet que salariés à temps plein (57%), propriétaires (44%) et même personnes dont le revenu se situe entre 20.000 euros et 40.000 euros par an (42%) déclarent aujourd’hui vivre dans des logements présentant de sérieux problèmes.

Les plus importants sont liés au chauffage, à l'humidité ou à l'isolation. 50% des répondants de l’étude décrivent les températures trop basses au sein de leur logement comme la principale difficulté. 41 % citent des installations électriques ou thermiques inadéquates ou vétustes comme la seconde difficulté.

Impuissance face au problème

Des problèmes qui en engendrent d'autres. 24% des personnes en situation de mal logement déclarent que ce problème affecte leur santé ou celle de leur proche et 21% des parents indiquent qu’il touche leurs enfants. Ils sont également 25% à estimer que ce problème a un impact sur leurs relations sociales ou leur vie sentimentale et 16% sur leur vie professionnelle.

Le chiffre le plus inquiétant est celui du sentiment d'impuissance face à ce problème : 82% des personnes résidant dans des logements avec des problèmes sérieux estiment avoir peu ou pas de contrôle sur la situation. D'ailleurs, peu de foyers souffrant de problèmes de logement entreprennent des rénovations : "seuls 17% d’entre eux ont acheté des produits pour y remédier et seuls 16% ont contacté un professionnel pour entreprendre des travaux", précise l'étude. "Cela peut s’expliquer par des coûts élevés : en France les travaux liés à la rénovation énergétique, comme l’isolation, sont les plus élevés, un ménage dépense en moyenne 1.214 € pour y remédier".

Méthodologie : Une étude quantitative principale, basée sur le sondage en ligne de 7.000 personnes vivant dans cinq marchés - le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Roumanie et la Pologne (dont une moitié vit dans des logements insalubres ou inadaptés et l’autre moitié vit dans des logements adéquats) - visant à évaluer la prévalence des problèmes de logement, leurs conséquences et les solutions possibles.