Découvrez le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre dans les Pyrénées-Orientales

Une villa à vendre près de Perpignan (©Terres d’Oc Immobilier Sotheby’s Int. Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété non loin de Perpignan.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction les Pyrénées-Orientales. A 15 minutes de Perpignan, un étonnant cube de verre est posée sur l'eau. "Il bénéficie d’un ponton privé, d’une grande primauté, d’un niveau de technicité et de luxe extrêmement rares", décrit Sotheby's International Realty, qui commercialise ce bien. La propriété est à vendre 1.990.000 euros.

"Un ascenseur privé dessert près de 220 m2 de prestations : murs rideau de verre, cuisine Arclinéa, salle de bain mosaïque Bisazza, système audio Bose, système lumineux variable intégral, piscine chauffée…" La maison dispose de 3 suites dont une suite principale de près de 50 m2 avec terrasse avec vue sur la mer et le mont Canigou. Sa pièce de vie de plus de 80 m2 tout en transparence est ouverte sur une terrasse, une piscine, un salon et une salle à manger d’été, préservés des regards par la luxuriance du jardin. La demeure est par ailleurs proche d’un golf international et avec la plage accessible en 3 minutes à pied.

Le propriétaire qui a créé cette maison travaille dans le son et la lumière et cela se reflète dans la construction et l’équipement dont elle est dotée. "Un équipement impressionnant parcourt l’ensemble de la maison, où les personnes peuvent par exemple avoir 5 sons différents en fonction de là où elles se trouvent. Le traitement de la lumière est très singulier, elle peut varier, être synchronisée avec la musique", nous explique Sotheby's International Realty.

Les étrangers reviennent

Catherine Jousselin, directrice de Terres d’Oc Immobilier Sotheby’s Int. Realty, raconte que le marché dans la région est intense en ce moment. "Nous avons deux types de clientèles qui se juxtaposent: la clientèle habituelle du printemps qui est constituée en grande partie de personnes venant hors du département et qui cherchent une résidence secondaire mais dans l’idée qu’elles deviennent un jour leur résidence principale. A cela se superpose le phénomène Covid au cours duquel des personnes ont réalisé la non nécessité de travailler de leur bureau à plein temps et ont concrètement vu qu’elles pouvaient habiter plus ou moins où elles voulaient". Et elle ajoute: "Ces acquéreurs-là sont encore en activité, ils ont 40 et 55 ans et déménagent en famille pour venir dans notre région très naturelle. Les citadins locaux eux aussi souhaitent bouger vers la campagne ou rester en ville mais en ayant un extérieur, que ce soit terrasse ou jardin".

Les stocks de biens à vendre fondent très rapidement, les négociations sont rapides et il s'agit désormais d'un marché où les vendeurs ont la main. Depuis la pandémie, ce sont surtout les Français qui ont fait le marché, bien que les étrangers reviennent depuis une quinzaine de jours avec des visites et des offres. Catherine Jousselin conclut: "Notre région a un prix marché vraiment plus abordable que les autres régions du sud qui nous entourent comme la Provence, la Côte d’Azur ou le Pays Basque. Nous tirons notre épingle du jeu et attirons un important nombre de clients car bien que bénéficiant de 310 jours de soleil par an, de la mer et de la montagne, nous proposons des prix au m2 sans aucune commune mesure avec nos voisins et pour des prestations exceptionnelles. Par exemple, le prix moyen pour une maison est de 2000 par m2, et le maximum se situe autour de 3700-4000 par m2 pour une maison avec jardin et piscine dans le cœur de Perpignan…qui est en soi une rareté".