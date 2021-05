Découvrez le bien le plus exceptionnel à vendre dans le Luberon

Domaine viticole à vendre (©Sotheby's International Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété en Provence, proche du Mont Ventoux.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction le Luberon avec un domaine viticole de 25 hectares à vendre 7.500.000 euros. Les 25 hectares de terrains sont plantés en vignes AOP Ventoux sur 12 hectares, en oliviers sur 2 hectares et en arbres fruitiers. Le reste du terrain est constitué de chemins et de bois.

Un parc de 1,5 hectare, dessiné par un architecte paysagiste, a été créé en 1880 avec un bassin miroir de 100m2 et a la particularité d’être répertorié comme l'un des 3 parcs remarquables du XIXème siècle en Vaucluse.

La propriété n’a connu que deux familles propriétaires

La propriété, de 800 mètres carrés, se compose de deux parties. Tout d'abord, une bastide du XIXème d’environ 465 m2 comprenant 5 chambres et 2 suites, avec de beaux volumes et une magnifique hauteur sous plafond. Ensuite, un mas du XVIIIème d'environ 350 m2 qui communique par l’intérieur avec la bastide, composé de 8 chambres, un appartement indépendant et de belles pièces à vivre. Des dépendances, un pavillon aménagé en cuisine d'été ainsi qu'une piscine de 13m x 5,5m complètent cet ensemble. Située à proximité des commodités et harmonieusement intégrée dans un environnement naturel, la propriété n’a connu que 2 familles propriétaires entre 1830 et aujourd’hui et elle est entièrement restaurée et meublée façon 17ème/19ème siècle.

Pascal Danneau, directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty, précise: "Le marché immobilier de prestige en Provence n'a pas été impacté par la crise que nous vivons. Au contraire les Français ont découvert ou redécouvert les secteurs du Ventoux et du Luberon durant cette période de pandémie. Des emplacements faciles d'accès en train (2h30 de Paris) et en avion". Et il ajoute: "Dans le Luberon le prix d’achat moyen est autour de 1.000.000/1.500.000 euros et les budgets peuvent varier en fonction des différents villages".