Depuis 1945, la hauteur sous plafond des logements ne cesse de se réduire

En 75 ans, les appartements ont perdu 27 cm et les maisons 9 cm. Les Français, eux, ont gagné 10 cm.

(BFM Immo) - Qualitel et Ipsos ont réalisé une enquête pour analyser la qualité réelle des logements. Cette étude de terrain a été réalisée sur 1.000 logements représentatifs du parc français par 75 enquêteurs équipés d’outils de mesure (hygro thermomètre, thermomètre, laser mètre, boussole…). 100 indicateurs ont ainsi été mesurés ou observés, tels que la température, la taille des fenêtres, la superficie des pièces principales et des chambres, la présence et l’état d’un système de ventilation, la présence de moisissures, le mode de chauffage, la présence ou non d’isolation, le type de serrure… Et il en résulte des constats étonnants tels que la hauteur sous le plafond.

Depuis 1945, les plafonds ont ainsi perdu de la hauteur. En près de 75 ans, les appartements ont perdu 27 cm et les maisons 9 cm. Avant 1945, la hauteur sous plafond dans les appartements était de 2,67 mètres et de 2,58 mètres dans les maisons. Elle a chuté à respectivement 2,50m et 2,47m entre 1945 et 1979. Entre 1980 et 2009, ces hauteurs ont stagné. Elles étaient de 2,47m pour les appartements et les maisons. Depuis 2009, les maisons ont vu leurs hauteurs sous plafond remonter légèrement à 2,49m mais elles ont continué à baisser pour les appartements à 2,40m.

Les Français grandissent

"Cette baisse des hauteurs sous plafond s’explique notamment par les règles d’urbanisme locales qui limitent les hauteurs de construction, par certaines contraintes techniques (acoustique, accessibilité…) imposant de surépaissir les planchers, mais aussi par des raisons économiques", explique l'étude.

Pourtant, deux données montrent qu'il serait important de maintenir une hauteur sous le plafond plus élevée. Tout d'abord, la taille des Français augmente. La taille moyenne d’un Français a augmenté de 10 cm en un peu plus d’un siècle, selon l'Institut français de la mode. Ensuite, plus le plafond est haut, plus le volume de la pièce est important et meilleur est le brassage et le renouvellement de l’air intérieur. Sans compter que 2,5 mètre minimum sont nécessaires pour l’installation d’un brasseur d’air.