Des associations demandent que la rénovation thermique des logements devienne bien obligatoire

L'obligation de rénovation énergétique des logements pourrait être exclue de la future loi sur le climat. Cela serait une erreur, selon soixante d'associations de défense de l'environnement et de solidarité sociale.

(BFM Immo) - Soixante associations de défense de l'environnement et de solidarité sociale ont mis en garde contre une possible exclusion de l'obligation de rénovation énergétique des logements dans la future loi sur le climat. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, les signataires, dont Nicolas Hulot, ex-ministre de l'Environnement, ont appelé au maintien de cette obligation, qui est l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

Selon eux, "exclure, comme cela est proposé par certains ministères, l'obligation de rénovation globale du projet de loi viderait ce texte de son ambition sociale et climatique". La CCC, établie en 2019, s'était prononcée pour une rénovation énergétique obligatoire d'ici à 2040. "La nécessité d'aller deux fois plus vite sur la rénovation énergétique (...) est largement documentée, notamment par le Haut Conseil pour le Climat (HCC)", rappelle la lettre.

"Les milliards du Plan de relance n'y suffiront pas"

Mardi 24 novembre, le HCC avait affirmé que la France était à la traîne en matière de décarbonation du bâtiment et donc de son objectif de neutralité carbone en 2050. Les signataires rappellent que "28% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent en effet des bâtiments" et qu'"en moyenne, les dépenses pour se chauffer sont 50% plus importantes que celles causées par nos déplacements". Sont pointées du doigt notamment "les passoires énergétiques", soit des logements particulièrement énergivores et souvent précaires.

"Monsieur le Président, vous vous étiez engagé à faire disparaître les 5 millions de passoires énergétiques d'ici 2025. Force est de constater que les milliards du Plan de relance n'y suffiront pas", soulignent les signataires. Ils faisaient référence au plan de 100 milliards d'euros, dont 30 sont affectés à la "relance verte" sur lesquels 6,7 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments. "Le défi qui nous attend est bien plus grand: l'ensemble du parc de logements doit être rénové en moyenne à niveau BBC (bâtiment à basse consommation, NDLR) d'ici 2050", rappellent les associations. Les signataires, dont le Secours Catholique, la Fondation Abbé Pierre ou encore "France Nature Environnement", rappellent que "pour au moins 6,7 millions de personnes, le reconfinement est synonyme de froid et de privation".

