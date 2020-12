Des volontaires aident une septuagénaire dont la maison est occupée par un locataire qui refuse de payer

Une sage-femme retraitée doit vivre avec son locataire qui refuse de payer le loyer. La décision d'expulsion est tombée pendant la trêve hivernale.

(BFM Immo) - Une septuagénaire de Rochefort-du-Gard près d'Avignon vit une situation cauchemardesque. Cette femme est propriétaire d'une maison dont une partie est louée à un homme. Mais ce dernier ne paie plus son loyer et refuse de quitter les lieux, rapporte France-Bleu. De plus, le voisinage décrit cet homme comme dangereux.

La justice a autorisé cette ancienne sage-femme à expulser son locataire mais cette décision est tombée pendant la trêve hivernale. Elle devra donc attendre le 1er avril pour la mettre à exécution, s'il n'y pas de nouveau confinement. La femme a saisi le tribunal d'instance d'Uzès pour résilier son bail de location. Un jugement sera rendu le 8 janvier.

La propriété est dans un très mauvais état. Un groupe de volontaires a donc décidé de se relayer pour entretenir le jardin et remettre en l'état les pièces qui ne sont pas occupées par le locataire. Ces volontaires ont aussi lancé une cagnotte en ligne pour financer ces rénovations.