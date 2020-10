Emmanuel Macron : "En matière de logement, nous devons changer radicalement nos textes"

Emmanuel Macron (©BFMTV)

Alors qu'Emmanuel Macron dévoilait son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes", le président a annoncé le lancement d'une réforme du logement social.

(BFM Immo) - Le président de la République a présenté son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes". Emmanuel Macron veut notamment "faire en sorte que chacun, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion puisse trouver sa place. Ni le racisme, ni l'antisémitisme ne sont compatibles avec la république".

Pour cela, il veut aller "beaucoup plus loin que ce que nous avons commencé à faire". Le président a donc annoncé qu'il présenterait "au cours de l'automne de nouvelles décisions en la matière. Et elles seront déclinées dans chaque département par les préfets et en associant tous les élus. Des choses profondes et simples".

Et il explique : "En matière de logement nous devons enfin changer radicalement nos textes. Nous ne pouvons pas continuer d'ajouter la pauvreté à la pauvreté. Tant que nous n'arrêterons pas cela, nous continuerons les difficultés éducatives, de formation… ". Et le président conclut : "Ce texte doit porter une réforme profonde de notre organisation en matière de logement, en particulier de logement social".