Gestion locative : pourquoi confier votre bien à un professionnel ?

Afin de se constituer un patrimoine et préparer leur avenir, de nombreux particuliers - aidés par les crédits à taux bas et les avantages fiscaux du neuf – se lancent aujourd’hui dans un achat immobilier. Investir dans la pierre permet en effet de disposer de revenus complémentaires une fois le crédit remboursé. Et ce, grâce à la mise en location de leur bien. Si celle-ci semble simple en apparence, la location reste pourtant soumise à des règles, nécessite du temps et présente même des risques. C’est pourquoi de plus en plus de propriétaires bailleurs préfèrent confier cette gestion locative à des professionnels, à l’instar de Nexity, pour se faire accompagner à chaque étape de leur projet…

(BFM Immo) - Cet article sponsorisé n'a pas été écrit par la rédaction.

Préparer le bien avant sa location

Avant de mettre leur appartement, leur maison ou encore leur commerce en location, les propriétaires sont soumis à des obligations légales. L’une d’entre elles étant l’encadrement des loyers. Et pour cause, selon les villes et leurs quartiers, des arrêtés fixent un loyer de référence ainsi qu’un loyer de référence majoré. En dépassant le prix au m2 majoré, les propriétaires peuvent s’exposer à de lourdes sanctions… Depuis la loi ALUR, les biens en location requièrent également la réalisation des diagnostics immobiliers : électrique, gaz, plomb, performance énergétique (DPE) ou encore risques naturels.Et ils sont obligatoires. Enfin, entre les locations meublées et non meublées, différentes règles peuvent s’appliquer... Afin d’y voir plus clair, les futurs bailleurs n’hésitent plus à faire appel à des organismes de gestion locative pour se faire conseiller, estimer leur bien et maximiser leurs revenus locatifs. Chez Nexity, les propriétaires disposent même d’un interlocuteur unique - épaulé par des experts en sujets administratifs, comptables, commerciaux et techniques - pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure et personnalisé.

Trouver le locataire et sécuriser les loyers

Une fois le logement prêt à être loué, la seconde étape consiste à trouver un locataire. En utilisant les services d’une agence spécialisée en gestion locative, les propriétaires bailleurs gagnent un temps précieux. Fort d’un réseau immobilier de plus de 200 agences, Nexity se charge de tout : réalisation de photos, la rédaction des annonces, promotion des biens, organisation des visites… Après sélection du locataire, l’organisme prend en charge de la rédaction de contrats de location. Faire le choix de passer par un professionnel pour prendre en charge la gestion d’un bien locatif présente également un autre avantage : les garanties locatives. En cas de loyers impayés ou d’absence de locataires, un propriétaire qui compte sur ces revenus pour financer son prêt peut se retrouver dans une situation extrêmement précaire... S’il existe des assurances couvrant ce type d’imprévus, passer par gestionnaire locatif tel que Nexity revient moins cher qu’un contrat individuel (2,5% du loyer contre 3 à 3,5 % du loyer en général). L’agence Nexity s’engage à sécuriser le versement de ces loyers. Ainsi, les bailleurs peuvent ainsi louer leur bien en toute sérénité, et à moindre coût.

Déléguer la gestion au quotidien

Entre la rédaction des quittances, la communication d’informations, l’état des lieux (arrivée et sortie), la réalisation de travaux ou encore la résolution de sinistres, mettre son bien en location n’est pas toujours de tout repos. Les propriétaires doivent en effet dégager du temps et bien souvent être présent sur place. Avec la gestion locative Nexity, c’est l’agence qui gère la relation directe avec le locataire, et ce, au quotidien. Un véritable plus pour les bailleurs n’habitant pas dans la même ville que leur bien locatif. Et pour une totale transparence sur le suivi de location, les propriétaires disposent d’un accès 7/7j et 24h/24h aux informations et documents liés à leur bien, via mynexity.fr, un espace client privé en ligne.