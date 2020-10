L'ancien ministre socialiste Thierry Repentin prend la tête de l'Agence nationale de l'habitat

Logement: l'ex-ministre Thierry Repentin prend la tête de l'Anah (©John Thys - AFP)

Ancien ministre, sous François Hollande, Thierry Repentin va prendre la suite de Nathalie Appéré. Ancien sénateur, "il est notamment à l'origine de dispositifs favorisant la construction de logements sociaux, de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l'habitat".

(BFM Immo) - L'ancien ministre socialiste Thierry Repentin, bon connaisseur du monde du logement, va prendre la présidence de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), a annoncé le gouvernement.

Thierry Repentin, qui vient d'être élu maire de Chambéry (73), va prendre la suite de Nathalie Appéré, la maire (PS) de Rennes (35), qui présidait depuis 2015 le conseil d'administration de l'Anah. Cette agence dépend du ministère du Logement et octroie aux ménages les aides à la rénovation des logements. Elle est donc amenée à jouer un rôle central dans la politique du gouvernement qui vient de faire de la rénovation énergétique l'un des grands axes de son plan économique de sortie de la crise du coronavirus.

Diverses fonctions publiques liées au logement

Thierry Repentin a été ministre délégué à deux reprises lors du quinquennat du président socialiste François Hollande. Entre 2012 et 2014 il s'est successivement occupé de la Formation professionnelle et des Affaires européennes. C'est surtout un fin connaisseur du monde du logement. Ancien sénateur, "il est notamment à l'origine de dispositifs favorisant la construction de logements sociaux, de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l'habitat", rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Thierry Repentin a conseillé Ségolène Royal, lors de sa candidature malheureuse à la présidentielle de 2007, sur les questions de logement et a ensuite occupé la tête de l'Union sociale pour l'habitat (USH), qui rassemble tout le monde HLM. Après son passage au gouvernement, Thierry Repentin a occupé diverses fonctions publiques liées au logement, à la tête de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, puis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Il préside également la société mixte qui exploite le tunnel du Mont-Blanc.

Avec AFP