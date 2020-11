L'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Cosse élue à la tête du monde HLM

Emmanuelle Cosse, ancienne ministre (©Bertrand Guay - AFP)

Emmanuelle Cosse prend la tête de l'Union sociale pour l'habitat, qui représente environ 700 organismes de logements sociaux.

(BFM Immo) - Emmanuelle Cosse, qui a occupé le ministère du Logement (2016-2017) sous la présidence de François Hollande, a été élue à la tête du monde HLM français. "Emmanuelle Cosse est élue présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH)", a annoncé dans un communiqué cette organisation, qui fédère toutes les familles de bailleurs sociaux, soit environ 700 organismes au total.

Issue du camp écologiste, Mme Cosse a notamment été ministre du Logement de 2016 à 2017 dans les derniers temps de la présidence du socialiste François Hollande. Elle était auparavant à la tête d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) mais a quitté cette formation à la suite de sa nomination au gouvernement, effectuée au moment où son parti s'éloignait politiquement de François Hollande.

Opposée à Marcel Rogemont

Emmanuelle Cosse était opposée à un autre candidat, Marcel Rogemont. Celui-ci préside l'une des principales familles de HLM, l'organisation des offices publics, c'est-à-dire les bailleurs dépendant directement de collectivités. La nouvelle présidente succédera pour quatre ans, renouvelables une fois, au socialiste Jean-Louis Dumont, à la tête de l'USH depuis 2012.

Sous sa présidence, Jean-Louis Dumont a notamment dû gérer les importantes économies demandées au monde HLM sous l'actuelle présidence d'Emmanuel Macron. Celles-ci avaient suscité une vive opposition du secteur, avant qu'un compromis soit trouvé en 2019.

Promettant de rassembler toutes les familles de bailleurs sociaux pour engranger des "victoires ponctuelles ou structurantes", Emmanuelle Cosse a inscrit son futur mandat dans le cadre de la crise sanitaire et économique du coronavirus. "On peut malheureusement penser que la dégradation de la situation économique et donc sociale aura un impact sur la demande de logements sociaux", a-t-elle affirmé dans le communiqué. "Cette urgence sociale dans laquelle se trouve une partie croissante de la population doit être notre boussole, collectivement", a-t-elle conclu.

Avec AFP