L'Etat lance un site pour louer ses bureaux, ses terrains et ses logements vacants

Capture d'écran du site (©Ministère de l'Economie)

(BFM Immo) - L'Etat lance un nouveau service pour mieux gérer ses biens. Après avoir ouvert un site des cessions immobilières de l’État, un site des ventes mobilières et un site des dons de biens mobiliers, l'Etat lance un nouveau service pour ses locations immobilières.

"Ce nouveau service en ligne a pour objectif de moderniser l’activité de location des biens immobiliers de l’État et de ses établissements publics à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou encore des professionnels de l’immobilier", précise le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Bientôt possible de candidater en ligne

Le site regroupe les offres locatives de l’État et de ses établissements publics, pour faciliter leur consultation par le grand public et les opérateurs économiques. Un moteur de recherche permet au visiteur d'affiner la recherche des biens à louer en fonction de différents critères : la localisation, la surface, l’activité économique qui peut y être exercée et le type de biens. Différents types de biens sont proposés: des terrains, des bureaux et commerces, des logements ou encore des bâtiments techniques et industriels.

Chaque annonce présente toutes les informations utiles au visiteur pour candidater. S'il est intéressé par une annonce, il peut contacter la personne ou le service indiqué dans l'annonce. "Une prochaine version du site internet des locations immobilières de l’État permettra aux candidats de déposer leur dossier de candidature en ligne", précise le communiqué.