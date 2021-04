La chambre régionale des comptes dénonce d'importants retards pour réhabiliter le centre de Marseille

Marseille: rapport cinglant sur la rénovation du centre par la Métropole (©Gerard Julien - AFP)

1.500 logements nouveaux devaient être réalisés fin 2018. Il y en a seulement 31.

(BFM Immo) - "D'importants retards" pour réhabiliter le centre de Marseille avec seulement 31 logements nouveaux réalisés fin 2018 sur 1.500 prévus: la chambre régionale des comptes tire à boulets rouges sur la société gérée par la Métropole chargée d'aménager une ville marquée par l'habitat insalubre. Dans un rapport rendu public cette semaine, la chambre des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne ménage pas ses critiques envers la gestion par la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (Soleam), entre 2010 et 2018, de la ville meurtrie par l'effondrement d'immeubles insalubres qui avait fait huit morts en novembre 2018.

La société, dont l'actionnaire majoritaire est la métropole Aix-Marseille-Provence dirigée par Martine Vassal (LR), a réalisé des opérations globalement "très éloignées des ambitions affichées et des attentes, sans qu'elle puisse en être tenue pour l'unique responsable", note-t-elle. "La mainmise totale des collectivités actionnaires sur la Soleam leur permet d'imposer des bouleversements incessants affectant les projets que cet opérateur a engagés et de s'accommoder de leur mise en sommeil pendant de longues périodes", cingle le rapport.

"Pas de résultats probants"

Il relève ainsi que les opérations d'aménagement, et notamment l'opération dite Grand centre-ville, confiées à la société avec un budget de 230 millions d'euros, qui devaient initialement s'achever en 2020 ont été prolongées jusqu'en 2025. "Si quelques aménagements et équipements publics ont pu être réalisés, les objectifs en matière de logements étaient loin d'être atteints: sur les 1.500 logements nouveaux prévus initialement, 31 seulement avaient été réalisés fin 2018". "L'opération de soutien aux requalifications des immeubles par les propriétaires privés n'a pas non plus donné de résultats probants", note la chambre.

Par ailleurs, "d'autres opérations, non prévues initialement, telles que la requalification de la place Jean Jaurès, se sont déroulées dans des conditions chaotiques", pointe-t-elle encore à propos de cet ancien parking transformé en aire de jeux mais violemment contesté par certains habitants. "De ce fait, les coûts de gestion de cette opération (...) se révèlent particulièrement élevés au regard des chantiers réellement mis en oeuvre, des dépenses et recettes imputées à la concession".

Pour la chambre régionale des comptes, la Soleam "a répondu au coup par coup aux demandes de ses collectivités actionnaires, sans réelle vision stratégique de moyen terme". La "multitude" d'acteurs la "cantonne" à un rôle "d'exécutant, davantage que de concessionnaire", déplore-t-elle.

Avec AFP