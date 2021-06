La piscine, l'équipement qui va faire grimper la valeur de votre maison

Faire construire une piscine : quelle plus-value pour son logement ? (©Pixabay)

C'est de saison. La piscine est l'équipement en or pour faire grimper la valeur de votre logement. MeilleursAgents vient de publier une étude qui montre qu'en moyenne la présence d'une piscine fait augmenter de plus de 16% la valeur d'un bien immobilier.

(BFM Immo) - Et si la piscine devenait plus qu'un objet de confort, un investissement extrêmement rentable ? C'est en tout cas ce que montre l'étude réalisée par Meilleurs agents. Au global, la présence d'une piscine permet une plus-value de 16,3% en moyenne, avec évidemment un impact encore plus élevé pour les maisons. Là on frôle les 20% de valeur supplémentaire.

>> Partenariat BFM Immo : Simulez un rachat de crédit pour faire baisser vos mensualités

MeilleursAgents prend l'exemple du prix moyen d'une maison de 95m² en France. Environ 205.000 euros. Grâce à une piscine enterrée, la valeur de ce bien augmente de plus de 40.000 euros. Même si on prend en compte le prix de la piscine, on reste sur une plus-value confortable.

Notez que la rentabilité de l'installation est bien plus faible en appartement. Avec une valeur supplémentaire d'un peu moins de 7% grâce à une piscine, et pour cause, celle-ci est souvent partagée avec tous les copropriétaires.