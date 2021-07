La réforme des APL devrait permettre de réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies

APL: Le gouvernement pourrait atteindre ses objectifs (©Gerard Julien - AFP)

Malgré la crise, le gouvernement devrait presque atteindre les objectifs d'économies qu'il s'était fixé avec la réforme des APL.

(BFM Immo) - Le gouvernement va-t-il finalement atteindre les objectifs d'économies qu'il s'était fixé pour la réforme des APL, la fameuse prise en compte des revenus en temps réel et non plus ceux d'il y a 2 ans? La crise avait contraint l'Etat à diviser par deux ses objectifs d'économies.

Le ministère du Logement a fait savoir qu'on devrait pourtant bel et bien dépasser le milliard d'euros d'économies cette année, pas loin donc du 1,3 milliard prévu au départ. Le ministère du Logement table sur 1,1 milliard d'euros d'économies d’ici à la fin de l'année.

Baisse de 11O euros en moyenne

Une bonne surprise que le gouvernement attribue aux mesures de soutien à l'économie et à l'emploi. "Le 'Quoi qu'il en coûte' a fonctionné", nous dit-on au ministère. Car moins d'APL et moins de bénéficiaires signifie aussi plus d'emplois et de revenus pour les Français.

Dans les faits, le gouvernement, avec les chiffres de la Caisse des Allocations Familiales, estime que ceux qui ont vu leur APL baisser, ont perdu en moyenne 110 euros d'aide au logement. Mais l'impact le plus frappant porte sur le nombre de bénéficiaires. Alors qu'ils étaient encore près de 6,5 millions en décembre avant la réforme, on en compte 700.000 de moins au dernier pointage en avril.