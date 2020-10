La restauration de la "Merveille" du Mont-Saint-Michel va durer plus de deux ans

Un important chantier de rénovation débutera en novembre au Mont-Saint-Michel (©Damien Meyer - AFP)

(BFM Immo) - Les façades et la toiture de la "Merveille" du Mont-Saint-Michel, joyaux de l'architecture gothique, vont faire l'objet à partir du 2 novembre d'une importante restauration qui doit durer deux ans et demi, a annoncé le Centre des monuments nationaux (CMN). La Merveille est l'une des composantes de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui comprend notamment le cloître et l'aumônerie.

Cette restauration est réalisée en raison d'une "dégradation sanitaire importante du bâtiment", avec "une altération de la pierre ainsi que des infiltrations d'eau", note le CMN dans un communiqué de presse. "Certaines parties sont en effet recouvertes d'une couche très dense de lichen et de mousse, des surfaces conséquentes de parements se délitent et les ardoises des couvertures -vieilles de près de 150 ans- doivent être changées", ajoute le CMN.

Un budget de 7 millions d'euros

Pour réaliser ce chantier, d'un budget de près de sept millions d'euros, il sera nécessaire de monter des échafaudages d'une hauteur équivalente à celle de l'Arc de triomphe de Paris pour restaurer quelque 8.000 m2 de façades du bâtiment. Un ascenseur sera même installé le long de la façade afin d'accéder plus rapidement aux niveaux supérieurs du chantier, où une trentaine de compagnons interviendront.

L'abbaye du Mont-saint-Michel, qui a rouvert le 15 juin après une fermeture liée à la pandémie du Covid-19, restera ouverte au public pendant la restauration. "Les travaux seront réalisés par Degaine, filiale de Vinci Construction France, spécialisée dans la restauration des bâtiments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques", précisé le CMN. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui a accueilli plus d'1,4 million de visiteurs en 2019, a fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration ces dernières années, dont la statue de l'archange Saint-Michel (2016) ou le cloître (2017).

