Le 31 décembre, il sera toujours interdit de faire la fête… dans un logement loué sur Airbnb

Airbnb interdit les fêtes dans les logements loués via sa plateforme (©Pexel - Pixabay)

Si le couvre-feu sera exceptionnellement levé pour fêter la nouvelle année, la plateforme de location saisonnière rappelle que les fêtes sont interdites dans les logements. Les propriétaires devront y faire attention.

(BFM Immo) - Dans quelques semaines, l'année 2020 va prendre fin. Après des mois si difficiles, beaucoup seront tentés de célébrer l'évènement comme il se doit. Pour autant, l'épidémie n'est pas encore derrière nous et Airbnb compte bien le rappeler à ses hôtes. Certes, il sera possible de fêter la nouvelle année le 31 décembre au soir, d'ailleurs, le couvre-feu sera exceptionnellement levé, mais la plateforme de location de logements entre particuliers refuse que cela se passe dans des appartements ou maisons loués via elle.

Une interdiction qui ne porte pas uniquement sur la nuit de la Saint-Sylvestre. Depuis le mois d'août, Airbnb a mis en place "une interdiction de toutes les fêtes et événements, ainsi qu’une capacité d’occupation limitée à 16 personnes, dans l’ensemble des logements disponibles sur Airbnb à travers le monde". Et la plateforme poursuit : "Cette interdiction s’applique à toutes les réservations futures sur la plateforme et sera en vigueur indéfiniment, jusqu’à nouvel ordre". Airbnb précise bien: "Nous reconnaissons qu’il y aura toujours des personnes qui tenteront d’enfreindre les règles. C’est pourquoi nous avons mis en place des sanctions sévères pour les hôtes ou les voyageurs qui tentent de les contourner – y compris l’exclusion de ces derniers de la plateforme et des actions en justice".

Montrer patte blanche

Les nouveautés pour la période, c'est que pour réserver un logement sur Airbnb, il faudra tout d'abord avoir un profil avec au moins un commentaire positif. De plus, "pour chaque réservation effectuée incluant la nuit de la Saint-Sylvestre, et quelle que soit la durée du séjour, les voyageurs devront attester sur l’honneur ne pas avoir l’intention d’organiser des fêtes". En signant cette attestation, les voyageurs reconnaissent s’exposer à de potentielles poursuites judiciaires de la part d’Airbnb, en cas d’infraction aux règles relatives à l’interdiction des fêtes et événements instaurées par la plateforme. Les propriétaires, eux, doivent "mettre à jour leur règlement intérieur de la façon la plus précise possible".

Airbnb "instaure des restrictions étendues aux réservations d’une et de deux nuits, susceptibles de présenter un risque quant à l’organisation de fêtes. La plateforme va restreindre les réservations de proximité effectuées en dernière minute par des voyageurs ne disposant pas de commentaires positifs sur Airbnb". Et la plateforme prévoit qu'un "contingent d’agents formés aux problématiques de sécurité sera spécialement mobilisé pendant toute la nuit de la Saint-Sylvestre".