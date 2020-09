Le gouvernement annonce 6,7 milliards d'euros consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments

Jean Castex, Premier ministre (©BFMTV)

Le Premier ministre a présenté en détail le plan de relance. L'une des mesures phares concerne la rénovation énergétique des bâtiments.

(BFM Immo) - Jean Castex présente ce jeudi en détail le plan de relance pour sortir la France de la crise. Parmi les mesures phares, le Premier ministre annonce 6,7 milliards d'euros consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments.

Parmi ces 6,7 milliards d'euros, 2 milliards d'euros seront destinés aux particuliers via le dispositif MaPrimeRénov'. Cette prime, lancée en début d'année, remplace progressivement le crédit d'impôt pour la transition énergétique (le CITE, qui doit disparaître en janvier prochain). A l'origine, MaPrimeRénov' concernait essentiellement les ménages modestes. La nouvelle version de cette prime concernera "tout le monde", a bien précisé le Premier ministre.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a rappelé que le gouvernement souhaite que "la rénovation énergétique des bâtiments soit déployée le plus vite possible, aussi bien pour les établissements publics : les hôpitaux, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, que pour les acteurs privés avec le dispositif de MaPrimeRénov' que nous avons voulu le plus simple possible pour que tous les Français puissent en bénéficier et donc toutes les entreprises du bâtiment".

"Tout était très complexe et assez mal ciblé"

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, affirme que "tout était très complexe et assez mal ciblé". C'est pourquoi le gouvernement a souhaité simplifier et ouvrir cette prime. "Tout le monde peut avoir accès à MaPrimeRénov' sachant qu'en plus ceux qui ont un peu plus de moyens vont mettre aussi un peu plus dans la rénovation des bâtiments. Puisque, aujourd'hui, ça représente une bonne partie des travaux possibles. Et comme on veut massivement qu'il y ait de la rénovation écologique, massivement augmenter l'efficacité, il faut aussi qu'on aille là où il va y avoir une quantité de travaux qui vont pouvoir être faits. C'est un point absolument essentiel. Donc on simplifie et en même temps, on met de l'argent. Donc c'est le moment de le faire. C'est essentiellement pourquoi MaPrimeRénov' est ouverte à partir du 1er janvier 2021 à tout le monde".

La ministre de la Transition énergétique ajoute: "On lutte contre le mal logement en faisant cela puisque beaucoup de bâtiments appartiennent à des personnes qui vont louer par la suite et qui éviteront à des personnes d'être précaires énergétiques et de payer trop cher leur chauffage".