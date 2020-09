Le gouvernement va récupérer 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement

Le gouvernement veut prélever 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement (©Medhi Fedouach - AFP)

Assis sur un trésor de guerre de plus de 80 milliards d'euros, l'organisme Action Logement est régulièrement mis à contribution par le gouvernement pour boucler le budget.

(BFM Immo) - Le gouvernement prévoit de prélever 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement. Au moment de boucler un budget 2021 qui inclut le plan de relance de 100 milliards d'euros, le gouvernement entend de nouveau mettre à contribution Action Logement via "un prélèvement de 1 milliard" et a acté "le principe d'une réforme de fond, qui reste à discuter avec les partenaires sociaux", a indiqué cette source à l'AFP, confirmant une information des Echos.

Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement se sert dans les caisses de l'un des principaux acteurs du logement social en France. L'ex 1% Logement, créé en 1953 et géré de concert par le patronat et les syndicats, est assis sur un patrimoine de 83 milliards d'euros - dont 55 milliards pour les seuls actifs immobiliers -, et a dégagé en 2018 pas moins de 8,5 milliards de revenus et 1,15 milliard de bénéfice net.

Action Logement, qui a engagé voici quelques années une réforme destinée à le transformer en groupe plus classique, est, de fait, une béquille régulière de la politique publique du logement. Il a notamment annoncé début 2019 un plan de 9 milliards d'euros afin d'améliorer de diverses manières - rénovation, construction, aide à la mobilité - le logement des salariés. Les premières mesures doivent être mises en oeuvre en septembre.

Des ponctions qui passent de plus en plus mal

Quand le gouvernement a réduit en début d'année 2019 les économies demandées à l'ensemble du monde HLM, c'est aussi Action Logement qui a été mis à contribution - quelque 300 millions d'euros prévus par an - pour compenser l'essentiel du manque à gagner pour l'État. De plus, le gouvernement a décidé de prélever quelque 500 millions d'euros sur les comptes d'Action Logement pour boucler son budget 2020.

Bruno Arbouet, le directeur général d'Action Logement, s'énervait en 2019 de cette manière de faire du gouvernement. "Impécunieux", l'État "n'hésite pas à se comporter de façon archaïque" en mettant ainsi à contribution l'ancien 1% Logement.