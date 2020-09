Le marché de la location s'emballe pour cette rentrée post-confinement

Le marché de la location explose en cette rentrée (©AFP)

L'agence immobilière en ligne Blue a constaté cet été une explosion de la demande mais aussi de l'offre.

(BFM Immo) - Le marché de la location connaît une rentrée extrêmement dynamique. Les chiffres de l'agence en ligne Blue en donnent la mesure. Au global, son trafic web a progressé de 35% cet été (de juillet à août) par rapport à la même période l'an dernier. Mais surtout, il s'agit d'une dynamique globale tant du côté de la demande que de l'offre.

Côté demande, le constat est impressionnant. Blue a enregistré près de six fois plus de candidatures cette saison qu'il y a un an, avec près de 3.500 candidatures cet été. Si la demande est exceptionnelle, l'offre a également fortement progressé et a quasiment doublé en un an.

Un rush estival qui s'est aussi traduit par une explosion du nombre de mandats signés chez Blue. Il a été multiplié par neuf. Et le nombre de visites a lui aussi nettement progressé, avec deux fois plus de visites qu'il y a 1 an. Une évolution exceptionnelle qui avait déjà été observée dès le début du déconfinement par le site PAP.

Effet rattrapage et projets de changement de cadre de vie

La région la plus dynamique cet été reste l'Ile-de-France, selon les données de Blue. La demande a explosé, avec un nombre de candidatures à la location multiplié par six. Mais l'offre a aussi nettement augmenté. Le nombre de biens mis à la location a doublé en région parisienne cet été. Derrière l'Ile-de-France, on retrouve la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici le nombre de candidatures a été multiplié par cinq et l'offre a progressé de plus de 80% sur un an. Enfin, en troisième position, il y a la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), où l'offre a été multipliée par deux et la demande par six cet été.

Comment expliquer une telle dynamique? La rentrée est toujours propice aux déménagements, notamment avec la recherche traditionnelle des étudiants. Et puis il y a sans doute aussi les conséquences concrètes de la crise sanitaire. Il y a bien sûr un effet de rattrapage après le confinement: les projets reportés se concrétisent. Le désir pour certains ménages de changer de cadre de vie s'est renforcé, ce qui augmente le nombre de déménagements. Enfin, citons également les changements d'usage de certains biens immobiliers. Le net ralentissement du tourisme et donc de l'activité de plateformes comme Airbnb a poussé bon nombre de propriétaires à remettre des logements sur les circuits de locations plus classiques.