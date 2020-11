Le marché des piscines continue de bondir malgré la crise du coronavirus

Les ventes de piscine progressent encore rapidement en 2020 (©Pixabay)

Alors que le nombre de piscines privées est déjà très important en France, les ventes continuent de s'accélérer, avec des propriétaires qui optimiser leur domicile face à la crise sanitaire.

(BFM Immo) - Il n'y a pas que les psychiatres qui connaissent un surcroît d'activité avec la crise, il y a aussi les fabricants de piscines. La Fédération des professionnels de la piscine et du spa a publié jeudi ses chiffres du 1er semestre. Et force est de constater que le secteur a fait plus que résister à la crise sanitaire et économique. Selon eux, 2020 sera bel et bien la cinquième année de hausse consécutive du marché. Déjà en progression de 6% l'an dernier, le nombre de piscines construites devrait encore grimper de 6,3% cette année. Soit 175.000 piscines de plus d'ici la fin de l'année.

Le premier confinement a certes provoqué un coup d'arrêt du marché en mars et en avril. Mais la reprise a été spectaculaire dès le mois de mai et a été encore plus forte en juin. Résultat, sur l'ensemble du 2ème trimestre, le nombre de piscines vendues progresse de 13,5% par rapport à la même période de l'an dernier. Une croissance quasi historique sur le marché des piscines. Et même sur le 1er trimestre, malgré un mois de mars désastreux, le nombre de piscines signées avait progressé de 1,5% sur un an.

Une envie de confort qui s'est renforcée avec la crise

Un belle performance que les professionnels du secteur voient comme véritablement durable. Car avec le confinement et la crise sanitaire, les ménages ont encore plus envie qu'avant d'optimiser leur domicile. Quitte à devoir rester chez soi, autant y trouver tout le confort possible. Ce qui est vrai pour le marché du bricolage l'est encore plus pour les piscines, pour peu évidemment qu'on ait l'espace suffisant et la maison qui va avec.

On pourrait se dire que le marché français est déjà saturé. Car avec plus de 2,7 millions de piscines comptabilisés sur notre territoire, la France est le 2ème pays du monde le plus équipé en la matière derrière les Etats-Unis.

Pour autant, la fédération du secteur reste très optimiste. Cette crise a donné envie aux citadins de s'offrir des maisons, soit pour définitivement quitter leurs appartements, soit pour une résidence secondaire. le dynamisme en cours et à venir de ce marché de la maison pourrait donc porter avec lui celui de la piscine. D'autant que le marché n'est plus réservé aux plus riches. Plus de 42% de ceux qui ont une piscine affichent des revenus mensuels compris entre 1.500 et 3.000 euros.