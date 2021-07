Le marché du crowdfunding immobilier retrouve ses niveaux d'avant-crise

Le marché du crowdfunding immobilier marché retrouve son dynamisme (©Pixabay)

L'un des acteurs du crowdfunding immobilier dévoile son baromètre du premier semestre. Et force est de constater que le marché retrouve son dynamisme d'avant la crise sanitaire.

(BFM Immo) - Fundimmo a compilé les chiffres de 40 plateformes dédiées au crowdfunding immobilier. Le bilan des courses est que les montants collectés atteignent 408 millions d'euros au 1er semestre soit +122% par rapport à la même période de l'an dernier. Le nombre de projets financés est de 468, un nombre qui a doublé en 1 an. Et plus important encore, le nombre de projets remboursés : 188, soit un montant de plus de 115 millions d'euros.

Quant au rendement, cela reste évidemment la clé de ce type d'investissement. On est toujours au-delà des 9% de rendement annuel brut, 9,2% précisément. Un placement relativement court terme avec une durée moyenne de 20 mois et demi, quasi stable par rapport à l'an dernier.

Et puis, il y a la répartition géographique des projets. Globalement l'Île-de-France reste en tête. La région Sud arrive derrière puis Auvergne Rhône-Alpes. Mais le plus remarquable, selon Fundimmo, ce sont les régions qui connaissent des croissances phénoménales. La collecte a été multipliée par 15 dans le Centre-Val-de-Loire. On a fait +136% en Bretagne.

Une hausse des problèmes?

Mais vu le contexte, il y a-t-il aussi des pépins, retards de remboursement par exemple ? Le taux de retard augmente de façon significative pour les retards de moins de 6 mois passant de 4,4% pour l'année 2020 à 7,1% sur ce premier semestre. Les retards de plus de 6 mois progressent aussi mais moins fortement on passe de 5,7 à 6,2%.

Attention c'est une moyenne, rappelle Fundimmo. Dans le détail, quelques acteurs concentrent des retards très importants. Fundimmo rappelle au passage que les investisseurs qui subissent ces retards bénéficient des intérêts additionnels correspondants. Le vrai problème est les défauts. Les projets qui ont subi une perte en capital ou en intérêt. De ce point de vu là Fundimmo estime ce taux de défait moyen à 0,10% soit en légère baisse par rapport à l'an dernier.

Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller sur le site Hellocrowdfunding, un agrégateur qui met à jour les avancées des projets des différentes plateformes du secteur. A vu de nez j'ai détecté quand même pas mal de liquidations judiciaires de promoteurs, donc vigilance.