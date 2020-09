Les bailleurs vont-ils devoir baisser leur loyer pour bénéficier de MaPrimeRénov'?

Les conditions seront connues d'ici le 1er octobre (©Pixabay)

Les conditions d’attribution de MaPrimeRénov’ ne sont pas encore connues. Le gouvernement réfléchit à demander une baisse des loyers pour les propriétaires bailleurs.

(BFM Immo) - La nouvelle version de MaPrimeRénov concernera "tout le monde", avait annoncé Jean Castex lors de la présentation du plan de relance. Tout le monde mais avec des conditions qui pourraient être finalement plus drastiques que prévu. En effet, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a déclaré le 10 septembre devant la commission des Finances du Sénat, qu’un propriétaire bailleur pourra bénéficier de cette prime à condition qu’il baisse ensuite son loyer. Une sortie passée relativement inaperçue mais relevée ce vendredi par Les Echos.

>> Partenariat BFM Immo : jusqu'à 4.000€ de prime pour les travaux de rénovation de votre logement avec la Prime Eco Energie Auchan

Aujourd’hui, ni le ministère du Logement ni l’Anah, qui va gérer les 2 milliards d’euros de MaPrimeRénov ne donnent de détails sur les conditions d’octroi. Aux Echos, ils ont simplement déclaré que les modalités seront rendues publiques d’ici le 1er octobre.

Freiner certains propriétaires

Si les professionnels du secteur ne sont pas contre une telle condition, ils craignent tout de même que cela puisse décourager certains propriétaires de réaliser des travaux. De plus, ils se demandent comment cela sera appliqué dans les copropriétés. En effet, les travaux de rénovation énergétique comme l’isolation des façades concernent l’ensemble de la copropriété. Ce sera donc le syndic qui percevra l’aide, et non les éventuels particuliers bailleurs de l'immeuble.

La baisse des loyers serait donc davantage applicable pour les maisons individuelles.