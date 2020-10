Les Français manquent d'espace dans leur logement, en particulier les jeunes familles

Les Français se sentent à l'étroit chez eux (©Ludovic Marin - AFP)

Les ménages souhaiteraient habiter des logements plus grands, en particulier les jeunes générations. Le baromètre Qualitel montre ainsi que les 35-44 ans disposent de seulement 37 mètres carrés par personne en moyenne dans leur habitation. A Paris, ce chiffre tombe même à 28 mètres carrés.

(BFM Immo) - Réalisé pendant le confinement, le dernier baromètre Qualitel sur la qualité des logements des Français met l’accent sur l'espace ou plutôt le manque d'espace dans les habitations. En particulier à l'âge où en a le plus besoin. C'est en effet au moment où les ménages ont des enfants encore petits qu'ils ont le moins d’espace disponible. Ainsi, sur la tranche d'âge des 35-44 ans, les Français sondés bénéficient en moyenne, à l’échelle nationale, de 37 mètres carrés par personne, contre 64 mètres carrés par personne pour les 60 ans et plus. Les 25-34 ans disposent quant à eux de 39 mètres carrés par tête et les 45-59 ans de 46 mètres carrés. Si on regarde l'agglomération parisienne, on observe le même schéma mais avec des surfaces disponibles plus petites. Les 35-44 ans de l'agglomération parisienne n'ont ainsi à leur disposition que 28 mètres carrés par personne.

Fait notable: les Français ont en tête la même superficie idéale, entre 111 et 113 mètres carrés pour leur logement selon les différentes tranches d'âge. Mais plus ils sont jeunes, plus l'écart est grand avec leur situation actuelle. Dans le détail, les 25-34 ans vivent en moyenne dans l'Hexagone dans des logements d'une superficie de 91 m2, les 34-44 ans dans 99m2, les 45-59 ans dans des logements de 102 m2 et les 60 ans et plus dans 111 m2.

Pour les Français de 25-45 ans interrogés par Qualitel, ces derniers estiment qu'il leur faudrait donc entre 15 et 20 mètres carrés de plus pour vivre comme ils le souhaiteraient. Soit une à deux pièces en plus. C’est d'ailleurs du côté des jeunes ménages avec enfants qu'on a constaté les envies les plus fortes de déménagement pendant et après le confinement. Et pour cause, de nombreuses familles n'ont pas suffisamment d'espace pour offrir une chambre individuelle à leurs enfants. C'est le cas de 41% des familles avec au moins deux enfants qui vivent en appartement.

Difficultés pour télétravailler

Le nouveau baromètre Qualitel montre que la plupart des logements ne sont non seulement pas adaptés au confinement mais ils ne le sont pas non plus au déconfinement, aux nouveaux modes de travail. 4 Français sur 10 disent ne pas avoir de bureau ou de coin bureau pour travailler. 34% considèrent tout simplement que leur logement n'est pas adapté au télétravail. Qualitel (une association qui regroupe dans son conseil d'administration des associations de consommateurs, des organisations professionnelles impliquées dans l’habitat et les pouvoirs publics) considère que l'une des solutions serait par exemple d'installer des espaces de coworking au sein même des immeubles.

Mais pour l'instant ce n'est pas la première exigence des Français en manque d'espace. La première reste, on le disait, la possibilité d'offrir une chambre individuelle pour leurs enfants (à 86%). Derrière en priorité, au coude à coude, avoir des toilettes séparées de la salle de bain (à 82%). Et aussi avoir un jardin (82%), des espaces de rangements intégrés (79%), ou encore disposer d'une terrasse ou d'un balcon (79%).

On notera enfin qu'il n'y a pas qu'en matière de surface au sol que les Français peuvent se sentir à l'étroit. En 60 ans, alors que la taille moyenne des Français a progressé de 7cm, la hauteur sous plafond des appartements a baissé de 27 cm.

*Pour la 4ème édition du Baromètre Qualitel, 2.600 personnes, représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, ont été interrogées par l'institut de sondage Ipsos. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sur des variables de sexe, âge, profession, statuts, région et catégorie d'agglomération). Les interviews ont été réalisées via un questionnaire auto-administré en ligne du 23 avril au 4 mai 2020.