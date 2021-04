Les Français sont toujours séduits par l'investissement locatif

Les Français friands d'investissement locatif (©Stephan de Sakutin - AFP)

L'immobilier est plus que jamais une valeur refuge. Une étude montre de nouveau à quel point la pierre reste le placement préféré des Français, en particulier l'investissement locatif.

(BFM Immo) - L'immobilier reste bel et bien le placement préféré des Français. C'est ce montre une étude* de Poll&Roll pour Mastéos, spécialiste de l'investissement locatif, publiée ce mardi. Achat d'une résidence principale, mise en location, résidence secondaire... Voilà à quoi pensent en priorité les Français qui veulent investir. Loin devant les livrets d'épargne, l'assurance-vie et la Bourse, dernier placement privilégié des Français selon l'étude (6% des sondés).

L'immobilier loin devant la Bourse

L'immobilier est au sommet et en particulier l'investissement locatif. 56% des personnes interrogées disent qu'elles ont ou qu'elles souhaiteraient à moyen ou long terme acheter un bien pour le louer. Et ceux qui veulent investir aujourd'hui sont plutôt jeunes. Ils ont entre 25 et 34 ans et vivent pour la plupart dans les grandes villes de plus de 100.000 habitants. Des villes souvent trop chères pour y devenir propriétaire, d'où l'option d'un petit investissement pour se constituer un patrimoine.

Leur budget reste d'ailleurs relativement raisonnable : 85% des sondés veulent y consacrer moins de 200.000 euros et même moins de 100.000 euros pour près de la moitié d'entre eux (46%).

*Etude de Poll&Roll pour Mastéos réalisée du 12 au 15 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1.000 personnes.