Les tarifs des assurances habitation progressent de 0,9% sur un an

Assurer une maison coûte 252 euros par an en moyenne (©AFP)

En moyenne, il faut compter 180 euros pour assurer un appartement et 252 euros pour une maison. Mais d'une région à l'autre, il existe d'importantes différences.

(BFM Immo) - Sur les tarifs de l'assurance habitation, les effets de la crise sanitaire se font également sentir. Au premier abord, les évolutions de tarifs restent assez classiques, selon les chiffres du comparateur Assurland. Cette année, le prix moyen de l'assurance habitation progresse ainsi globalement de 0,9% sur un an. Dans le détail, les tarifs sont stables sur les appartements et la hausse est de 1,6% pour les maisons.

Sur les appartements, à l'échelle nationale il faut compter en moyenne 180 euros par an pour une assurance habitation. La région la moins chère reste la Bretagne, avec une prime moyenne de 137 euros par an. A l'autre bout du spectre, c'est l'Ile-de-France qui reste la région où les tarifs moyens sont les plus élevés, avec 233 euros par an. Mais la région parisienne n'est plus la seule à ce tarif. Elle a ainsi été rattrapée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les tarifs ont progressé de 2,2% par rapport à 2020. Assurland met en avant deux raisons principales: les risques de catastrophes naturelles (la région représente à elle seule 20% de la sinistralité nationale) et les risques de cambriolage (la PACA est la deuxième région la plus touchée derrière l'Ile-de-France).

Forte augmentation pour les maisons en Normandie

A lire aussi L'assurance habitation coûte 2,3 euros par mètre carré en moyenne aux Français

Mais c'est surtout sur les maisons qu'on observe les évolutions les plus marquées. On rappellera que l'assurance habitation d'une maison est traditionnellement plus élevée que pour un appartement. Assurland explique que le capital mobilier déclaré y est souvent plus élevé, les surfaces plus grandes et les assurés optent pour des formules plus protectrices et donc plus chères. Résultat, le coût moyen de l'assurance habitation d'une maison atteint désormais 252 euros par an à l'échelle nationale. Un montant qui a légèrement augmenté sur un an. Et pour cause, de nombreux Français ont quitté ces derniers mois leurs appartements pour s'installer dans des maisons.

Alors certes, là encore c'est l'Ile-de-France qui reste la région la plus chère (320 euros par an). Mais la région qui connait la plus forte progression c'est la Normandie, où justement beaucoup de Franciliens ont déménagé. On est encore à quasiment 100 euros de moins qu'en Ile-de-France à 225 euros par an mais ce tarif est en hausse de 3,7% par rapport à 2020.