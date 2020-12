Mis sous pression par l'Etat, Action Logement va recentrer son plan d'aide pour les salariés

Action Logement va revoir son gigantesque plan d'aide (©Nicolas Tucat - AFP)

(BFM Immo) - Le géant Action Logement, que le gouvernement compte réformer d'ici au printemps, va revoir le vaste plan d'aide aux salariés qu'il avait lancé en 2019, a-t-il annoncé. "Les axes du plan d'investissement volontaire signé en avril 2019 seront redéployés", a déclaré Action Logement, dans un communiqué commun avec le gouvernement. L'organisme, géré par le patronat et les syndicats, prévoyait, dans le cadre de ce plan, des milliards d'euros pour aider les salariés sur de multiples plans, comme la mobilité et la rénovation de leur logement.

Il va revoir ce plan "pour dégager de nouveaux financements en faveur du soutien à l'amélioration et au développement de l'offre de logements, et répondre aux enjeux nouveaux soulevés par la crise", selon le communiqué. Ces changements, qui doivent être décidés d'ici à janvier, s'apparentent donc à un recentrage, en faveur duquel la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, s'était récemment exprimée.

Relations tendues avec l'Etat

Ils interviennent à un moment où le groupe entretient des relations tendues avec l'Etat qui lui a prélevé un milliard d'euros pour alimenter le budget 2021 et, au-delà, compte réformer le fonctionnement de l'organisme.

L'Etat, d'un côté, patronat et syndicats, de l'autre, vont entamer des négociations à ce sujet début 2021, une fois évacuée la refonte du plan d'investissement, précise le communiqué. "Les échanges entre l'Etat et les partenaires sociaux porteront sur les points d'amélioration structurelle à mettre en oeuvre et sur les évolutions de la gouvernance d'Action Logement", précisent l'organisme et l'Etat.

Avec AFP