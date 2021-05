Nexity en passe de vendre Century 21 au groupe Arche, déjà propriétaire de Laforêt et Guy Hoquet

Century 21 pourrait être vendu (©Miguel Medina - AFP)

Des négociations exclusives ont actuellement lieu entre les deux groupes pour un éventuel rachat.

(BFM Immo) - Le réseau immobilier Century 21, l'un des plus importants de France, est en passe de changer de mains. Actuellement propriété de Nexity, Century 21 pourrait être vendu au groupe Arche et son patron Philippe Briand qui possède également Citya immobilier. Le communiqué de presse présentant les résultats de Nexity pour le premier trimestre publié le 28 avril dernier précise en effet que des "négociations exclusives avec Arche pour la cession de Century 21 France" ont actuellement lieu. Et il est précisé que la "valeur d'entreprise" du réseau immobilier est estimée à 84 millions d'euros.

Alain Dinin, PDG de Nexity ajoute: "La cession à Arche de Century 21 France, qui devrait elle aussi être finalisée avant la fin du premier semestre, constitue une autre réalisation positive. Aucune autre cession n'est envisagée" pour 2021.

Un groupe Arche devenu tentaculaire

A fin 2020, le réseau Century 21 comptait 904 agences franchisées et 7.198 collaborateurs. Le groupe administrait par ailleurs "plus de 116.000 lots en gestion immobilière et plus de 100.000 lots en syndic de copropriété", détaille le document d'enregistrement universel 2020 de Nexity.

Pour rappel, le groupe Arche avait déjà racheté en mai 2019 le réseau immobilier Guy Hoquet et ses 550 agences auprès de Nexity. Dans le giron du groupe Arche, on retrouve aussi Citya Immobilier, l'un des principaux acteurs français dans l’administration de biens immobiliers, ou encore le réseau Laforêt (racheté en 2017 et qui regroupe près de 700 agences). Le groupe Arche avait été fondé en 1990 à Tours par Philippe Briand, toujours à la tête de l'entreprise. La société compte aujourd'hui 11.000 collaborateurs et revendique 700 millions d'euros de chiffre d'affaires.