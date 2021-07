Pour la première fois de son histoire, Action Logement a enregistré des pertes en 2020

Action Logement en perte en 2020 (©AFP)

En 2019, l'organisme avait dégagé un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros. Mais en 2020, avec le Covid, le groupe a "mobilisé sa capacité financière au service de sa mission d'utilité sociale, plus nécessaire que jamais".

(BFM Immo) - Action Logement a enregistré une perte de 284 millions d'euros en 2020, une première pour cet organisme géré de concert par le patronat et les syndicats, à partir d'une taxe prélevée auprès des entreprises. L'ex-1% Logement est l'un des principaux acteurs français du monde HLM et même du logement en général. Non seulement c'est l'un des principaux propriétaires de HLM avec un patrimoine immobilier équivalent à plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais il contribue aussi à financer de nombreux autres bailleurs sociaux.

>> Partenariat BFM : Comment investir dans l’immobilier avec les SCPI de rendement Corum

En 2019, l'organisme avait dégagé un bénéfice net florissant de 1,4 milliard d'euros. En 2020, "année particulière" en raison de la pandémie de Covid-19, "l'intensification de l'ensemble de ses activités s'est traduite dans les résultats financiers du groupe", souligne Action Logement dans un communiqué. Le groupe paritaire a "mobilisé sa capacité financière au service de sa mission d'utilité sociale, plus nécessaire que jamais". "Il confirme son rôle d'acteur déterminant du logement abordable au service des salariés et des entreprises", ajoute-t-il.

500 millions d'euros ponctionnés par l'Etat

Au 31 décembre 2020, le bilan consolidé du groupe s'est élevé à 91 milliards d'euros, composé à près de 70% du parc locatif. La branche Action Logement Service (ALS) a perdu 1,9 milliard d'euros l'an dernier du fait de l'augmentation des montants de subventions pour financer les actions dans le cadre de son Plan d'Investissement Volontaire (PIV). L'organisme a mené aussi des activités de soutien en faveur des salariés aux revenus les plus modestes. Il a aussi subi un prélèvement de 500 millions d'euros opéré par l'Etat, a relevé la directrice générale de l'organisme, Nadia Bouyer, citée par Les Echos.

La trésorerie de l'ensemble des entités du groupe se montait à 8,2 milliards d'euros au 31 décembre 2020, en baisse par rapport à 2019. En 2021, la trésorerie d'Action Logement Service (ALS), "déjà largement engagée dans des actions concrètes de soutien à la reprise, après avoir été sollicitée par un nouveau prélèvement de l'Etat de 1 milliard d'euros, s'élevait à 2,4 milliards au 31 mai", indique le communiqué.

Avec AFP