Pour lutter contre les passoires thermiques, le gouvernement va mettre en place un nouveau DPE

Le DPE va évoluer (©Pixabay)

A partir du 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique va évoluer. Et il sera possible, après coup, de réclamer une compensation au propriétaire.

(BFM Immo) - Le DPE va évoluer. Mis en place en 2006, le diagnostic de performance énergétique a pour but d'évaluer la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d'un logement. Le classement va de A pour les habitations les moins énergivores à G pour les passoires thermiques. A partir du 1er juillet 2021, ce DPE va changer pour mieux aider les acheteurs ou les locataires.

Au Parisien, la ministre détaille les changements. Tout d'abord, le DPE aura droit à un nouveau visuel "plus clair" avec deux nouvelles informations. Il y aura le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, "exprimé en kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an, avec leur traduction en kilomètres parcourus par une voiture pour émettre le même niveau". Et il va y avoir une estimation de la facture annuelle d'énergie, cela sera obligatoire sur toutes les annonces immobilières dès le 1er janvier 2022. " De quoi permettre à l'acquéreur ou au locataire de mieux anticiper son futur budget. Mais également de comparer par la suite ses consommations réelles avec les estimations fournies par le DPE", explique la ministre.

Demander des comptes

En cas de différence trop importante, la personne habitant dans le logement pourra se demander si elle chauffe trop. Ou alors si le DPE a été correctement réalisé. Et c'est là la grande nouveauté de ce DPE. Cette personne pourra demander de refaire un diagnostic dont le coût est autour de 200 euros. "Si le nouveau DPE n'affiche pas les mêmes résultats que l'ancien (…) alors cette personne pourra se retourner contre le propriétaire du bien qu'elle loue, ou le propriétaire du bien qu'elle a acheté. Et demander une compensation", explique la ministre au Parisien. Et elle ajoute: "Ce même propriétaire pourra à son tour se retourner contre l'entreprise qui a effectué le diagnostic. Il sera bien sûr préférable de régler le différend à l'amiable mais la loi Elan permet également d'aller au civil si un accord n'est pas trouvé".

Et enfin, Emmanuelle Wargon précise que les seuils définissant les catégories de A à G ont été revus "mais nous avons veillé à ce que cela ne fasse pas bouger sensiblement les lignes".