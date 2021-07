Pourquoi le groupe immobilier Altarea Cogedim va racheter le gestionnaire de patrimoine Primonial

Alain Taravella, Cofondateur et PDG d’Altarea Cogedim (©BFM Business)

Alain Taravella, Cofondateur et PDG d’Altarea Cogedim, était l'invité de BFM Business. Il est revenu sur sa volonté de racheter Primonial.

(BFM Immo) - Altarea Cogedim, l'un des plus gros groupes immobiliers français, rachète Primonial, spécialiste de la gestion de patrimoine qui propose notamment à ses clients des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier). Un mariage logique selon Alain Taravella, cofondateur et PDG d’Altarea Cogedim, qui était invité sur BFM Business ce jeudi.

"Je suis un entrepreneur de ville. Le métier d'Altarea est de créer la ville, de la transformer. Le marché de la ville est immense et va continuer de se développer. De l'autre côté, il y a le marché de l'épargne immobilière qui croît. Je suis persuadé que le fait de réunir au sein d'un même groupe le coté investissement et le coté développement crée un groupe qui est complet, qui est sur l'ensemble de la planète immobilière", explique ainsi Alain Taravella.

Le groupe immobilier Altarea a annoncé être entré en négociation pour l'acquisition de Primonial en vue de créer un poids lourds européen de l'investissement et du développement immobilier. Altarea est entré en "négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et la direction du groupe Primonial (...) en vue d'acquérir 60% du capital du groupe Primonial au 1er trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024", explique le groupe immobilier dans un communiqué.

"Un secteur en fort développement"

Dans le détail, le périmètre de cette opération comprend les activités de gestion d'actifs immobiliers, forte de 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et celle de distribution avec 12 milliards d'euros d'actifs conseillés, ainsi qu'une participation minoritaire de 15% dans la société de gestion La Financière de l'Échiquier, filiale de Primonial. Le nouveau groupe ainsi formé compte pouvoir intervenir, en tant qu'investisseur et développeur, sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière et sur toutes les classes d'actifs, assure le communiqué.

"Altarea a identifié le marché de la gestion d'actifs comme un secteur en fort développement et une extension naturelle de ses activités. Le groupe Primonial, leader indépendant sur ce secteur, présente de nombreuses complémentarités avec nos activités", a souligné Alain Taravella, président fondateur d'Altarea, cité dans le communiqué. "Nous accélérons ainsi notre stratégie de croissance sur les marchés porteurs de la transformation urbaine et de l'épargne immobilière, en apportant au groupe Primonial un soutien à son développement stratégique et une visibilité à long terme", ajoute-t-il.

Le nouvel ensemble entend notamment profiter "des opportunités nouvelles sur deux marchés dynamiques et complémentaires", à savoir "le marché immense de la transformation urbaine, porté par la prise en compte des nouveaux usages et besoins dans un environnement post-Covid et répondant aux enjeux du changement climatique", ainsi que celui de l'investissement et de l'épargne immobilière. L'ensemble de l'équipe dirigeante du groupe Primonial restera inchangé et conservera son autonomie de prise de décision au sein du nouvel ensemble, assure Altarea.

(Avec AFP)