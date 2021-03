Rénovation énergétique: immense succès pour Maprimerénov', avec 15.000 dossiers déposés par semaine

Le nombre de dossiers pour obtenir Maprimerénov' a explosé en 2021 (©AFP)

La nouvelle prime pour aider les ménages à rénover leur logement rencontre un succès spectaculaire. L'Etat va devoir remettre au pot pour maintenir le dispositif tout au long de 2021.

(BFM Immo) - Le succès de Maprimerénov' est spectaculaire en ce début d'année. Selon les informations de BFM Business, les objectifs fixés par le gouvernement devraient être très largement dépassés, avec non pas 500.000 primes cette année mais sans doute près de 780.000. Pour rappel, en 2020, il y avait eu moins de 190.000 dossiers traités.

L'aide (voir notre dossier ici pour savoir comment ça fonctionne), distribuée par l'Anah (l'Agence nationale de l'habitat) rencontre en effet un vif succès depuis janvier. Selon une source au cœur du dispositif, il y a désormais environ 15.000 dossiers déposés chaque semaine. A ce rythme là, ce ne seront donc pas 500.000 primes qui seront accordées cette année, comme c'était prévu par le gouvernement, mais sans doute autour de 780.000. Sur BFM Business le 10 mars dernier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait déjà indiqué que Maprimerénov' "fonctionne très bien" et, qu'au rythme actuel, "nous aurons consommé l'intégralité de l'enveloppe avant la fin de l'année 2021". Mais il évoquait alors plutôt 55.000 dossiers par mois (soit un peu moins de 13.000 par semaine). Les dernières données montrent que le mouvement s'accélère encore.

>> Partenariat BFM Immo : profitez des aides de l’Etat pour financer la rénovation énergétique de votre maison avec Hellio

Il faut dire que, depuis le 1er janvier 2021 (pour des devis signés après le 1er octobre 2020 pour les particuliers), peuvent désormais se saisir du dispositif tous les propriétaires occupants quel que soit leur niveau de revenus ainsi que les copropriétés. Et à partir du 1er juillet, les propriétaires bailleurs pourront eux aussi faire des demandes.

Maprimerénov' est une aide permettant de financer une partie des travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments. Cette prime doit être utilisée sur une période de 5 ans. Le montant maximal, par ménage, est de 20.000 euros.

Un milliard d'euros à trouver en 2021

Le succès est tel qu'une réunion s'est tenue vendredi entre l'Anah, le ministère du Logement et Bercy. Et pour cause il s'agit d'un dispositif coûteux. L'Etat avait initialement prévu 1,655 milliard d'euros pour financer les 500.000 primes prévues en 2021.

Il faudra donc remettre au pot. Et même si le montant moyen de la prime a légèrement diminué (d'environ 4.000 à 5.000 euros pour passer à près de 3.000 euros), nos sources évoquent une enveloppe supplémentaire nécessaire d'environ un milliard d'euros. Car pour l'instant a priori, il n'est pas question de freiner la machine de la rénovation énergétique. Il s'agira sans doute de rééquilibrer les dépenses prévues dans le cadre du plan de relance et de se servir de l'argent qui n'aura pas été dépensé pour certains dispositifs et les réorienter vers ceux qui au contraire explosent littéralement, à l'image de Maprimerénov'.