Rénovation thermique : un dispositif pour s'y retrouver dans "le maquis des aides"

Il y a près de 6 millions de passoires thermiques en France (©Pixabay)

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, était l'invité de BFM Business ce vendredi. Il a présenté son dispositif sur la rénovation énergétique des bâtiments.

(BFM Immo) - Afin d'encourager encore plus de ménages à rénover leur logement, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, a remis un rapport au gouvernement avec des propositions reposant sur trois axes. Des propositions qu'il a expliquées sur BFM Business ce vendredi. Tout d'abord, Olivier Sichel propose de développer un réseau national d'accompagnateurs. Ensuite de mettre en place une plateforme digitale qui va tout récupérer: les coordonnées des accompagnateurs, les travaux qu'on peut faire, les gains d'économie d'énergie, les artisans, les organismes de financement, les différentes subventions… Et enfin, la mise en place d'un un prêt avance mutation pour financer les travaux.

Aujourd'hui, il existe près de 5 millions de passoires thermiques en France, soit 17% du parc de résidences principales. "C'est très compliqué pour les ménages. Dans ces passoires thermiques, il y a beaucoup de choses à faire. Les ménages sont perdus", reconnaît ainsi Olivier Sichel sur BFM Business. "Ce que je propose c'est que le gouvernement mette en place MonAccompagnateurRénov, qui soit une personne qui vienne chez vous, qui fasse le diagnostic thermique en toute indépendance", explique-t-il.

Rembourser le prêt au moment de la vente

Cet accompagnateur sera financé par l'Etat. "Dans la task force que j'ai réunie, vous allez avoir plusieurs professionnels: des grands groupes, des sociétés indépendantes, des acteurs de l'économie mixte, des acteurs de l'économie sociale et solidaires… Ils vont aussi faire le plan de financement". Car aujourd'hui, les ménages sont perdus dans le "maquis des aides".

Olivier Sichel ne s'arrête pas là. "Aujourd'hui, plus de 60% des habitants de ces passoires thermiques ont plus de 60 ans. Et là vous avez un problème pour l'accès au crédit. Ce que je propose c'est un dispositif qui s'appelle le prêt avance mutation qui permet de ne rembourser le prêt qu'au moment où vous cédez votre maison ou au moment de la succession". On ne rembourse donc pas son emprunt eu fur et à mesure, le montant à régler étant prélevé au moment de la vente.