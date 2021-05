Tous les salariés gagnant moins de 1500 euros vont pouvoir bénéficier de la garantie Visale dès juin

La garantie Visale va être élargie le 4 juin (©AFP)

Cette caution permet d'aider les locataires à disposer d'un garant. Elle concernera désormais 6 millions de personnes.

(BFM Immo) - Changement de braquet pour la garantie Visale. Comme rapporté par Europe 1 ce vendredi, ce dispositif va être largement étendu à partir du 4 juin prochain. Cette garantie sera ainsi disponible pour tous les salariés gagnant moins de 1500 euros nets, soit 6 millions de personnes.

Mise en place via Action Logement, elle permet de bénéficier d'une caution pour sa location (et donc de ne pas devoir faire appel à des proches) dans le cadre d'une location. Cette garantie gratuite était jusqu'ici réservée aux personnes de 18 à 30 ans ainsi qu'aux salariés du secteur privé de plus de 30 ans avec un contrat précaire (notamment CDD, intérim, contrats aidés, apprentis, CDI en période d’essai, stage en entreprise rémunéré de plus de 3 mois) qui louent un bien dans les 6 mois de leur prise de fonction (ou après une mutation).

Pour les propriétaires bailleurs, "Visale est un cautionnement qui couvre toute la durée du bail dans la limite de 36 mensualités impayées", précise le site Visale.fr.

Un dispositif qui ne décolle pas

L'extension de cette garantie à tous les salariés disposant de moins de 1500 euros net de revenus par mois avait été annoncée début février par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. "Le propriétaire a peur, mais parfois il a peur abusivement, alors que vous pourriez payer votre loyer. Parce que le pire, c'est que les défauts de paiement de loyer, ils sont très bas en France", jugeait alors la ministre sur BFMTV et RMC, de l'ordre de "2 (à) 3%".

A lire aussi Emmanuelle Wargon veut "étendre à tous les salariés" la garantie Visale

Lancée en 2016, la garantie Visale n'a jamais véritablement décollé, avec seulement 380.000 personnes ayant bénéficié de ce dispositif en 5 ans.