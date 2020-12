Une propriétaire récupère sa maison saccagée après 11 mois d'impayés de loyers

A Vatan, dans l'Indre, une femme a loué sa maison à un couple qui règle en espèce le dépôt de garantie et les deux premiers mois de loyer. Ils n'ont ensuite plus rien payé.

(BFM Immo) - Sabrina aura mis près d'un an à récupérer son bien. Elle avait mis sa maison de Vatan, dans l'Indre, en location à l'été 2019, raconte La Nouvelle République. Un couple, qui cherchait un endroit où s'installer tranquillement pour récupérer la garde de leurs deux enfants placés en famille d'accueil, la contacte. Elle vérifie leurs ressources et leur loue sa maison pour 385 euros hors charges.

Le bail est signé le 1er novembre 2019. Le couple règle en liquide le dépôt de garantie et les deux premiers mois de loyer. Ils ne payeront plus rien ensuite. Sabrina raconte à La Nouvelle République: "Janvier passe, février… rien. En mars, j’ai tenté une conciliation, car les impayés commençaient à peser sur ma situation financière et le remboursement de mes prêts. On s’était mis d’accord pour un état des lieux de fin de bail mi-mars. Malheureusement, on est entré en confinement, ça ne s’est pas fait…"

Une maison abandonnée

A la fin du confinement, elle débute une procédure pour récupérer les loyers impayés, ainsi que sa maison. Le couple ne l'occupe plus. Accompagnée d'un huissier, elle peut enfin pénétrer dans sa demeure le 7 décembre. La maison a été vidée et saccagée.

La propriétaire et l'huissier peuvent dresser un constat d'abandon. Grâce à cela, elle pourra demander à la justice une résiliation du bail et réclamer les impayés de loyer. Maître Balducci, huissier de justice à Châteauroux, précise que les locataires "auront alors un mois pour faire opposition. Passé ce délai, la propriétaire pourra récupérer les lieux. Dans ce genre de dossier, il faut compter de quatre à cinq mois entre le premier courrier de sommation et le dernier PV de reprise. C’est toujours long pour les propriétaires".

Dans ce genre de dossier, l'huissier conseille aux propriétaires de toujours essayer de récupérer les clés. "La restitution des clés vaut dénonciation du bail. Et ainsi, on évite toute cette procédure."