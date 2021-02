Vers un encadrement des loyers commerciaux? Alain Griset "n'exclut rien"

Alain Griset, ministre en charge des PME (©AFP)

Le ministre délégué en charge de PME était invité sur le plateau du Grand journal de l'Eco, sur BFM Business. Il est revenu sur la situation des loyers commerciaux, qui ont pénalisé de nombreux indépendants pendant la crise.

(BFM Immo) - La gestion des loyers aura été un sacerdoce pour de nombreux commerçants pendant la crise sanitaire. Si le gouvernement a pris en charge, pendant les confinements, les salaires des employés et une partie des revenus des commerçants, la question des loyers n'a jamais été véritablement réglée malgré les concertations avec les foncières.

Une situation qui doit amener à une réflexion sur la question, explique sur BFM Business Alain Griset, ministre délégué en charge de PME. "Il y a vrai sujet aujourd'hui, surtout dans les centres-villes" avec "quelques fois des montants qui sont difficilement compatibles avec, en particulier, les indépendants," souligne le ministre. "Il y a sans aucun doute une réflexion à mener sur la question des loyers."

"On concerte et après on décidera"

"On va tenir compte de ce qu'on a vu pendant cette crise (…) et à un moment donné le gouvernement prendra ses responsabilités" prévient Alain Griset. "Il n'y a pas de pistes, pour l'instant, qui sont préalables à la négociation, à la concertation. Donc le sujet est sur la table, on va concerter et, en ce qui nous concerne, on est ouvert à toutes les propositions."

Justement, peut-on imaginer un système d'encadrement des loyers, comme c'est le cas pour les loyers des logements de certaines villes ? "On n'exclut rien. On concerte et après on décidera" tranche le ministre délégué.