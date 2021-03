Victimes de fausses annonces sur Abritel, des vacanciers attaquent la plateforme en justice

Des vacanciers ont été victimes d'arnaque (©aghostmaycome / Pixabay)

Des vacanciers ont perdu des milliers d'euros à cause de fausses annonces. Ils accusent la plateforme de pratique commerciale trompeuse.

(BFM Immo) - Des rêves de vacances qui s'arrêtent brusquement. Des vacanciers, qui ont réservé leur location de vacances sur la plateforme Abritel, ont été victimes d'arnaques, rapporte Le Parisien. Leur argent est parti dans les poches des escrocs et leurs réservations sont tombées à l'eau. Les 64 victimes ont décidé d'attaquer en justice la société Homeaway UK Unlimited qui gère en France les sites Abritel.fr et Homelidays.com devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Ce qu'ils reprochent à la plateforme? D'avoir "manqué à son obligation de veiller à l'absence de contenu illicite", constate Le Parisien. Les plaignants déplorent que "la société n'a pris aucune mesure visant à empêcher la publication d'annonces frauduleuses sur son site internet. Pire encore, lorsqu'elle a été informée des fraudes, elle a persisté à ne mettre en place aucun moyen de vérification et n'a pas retiré les annonces litigieuses (…) La société Homeaway présente, de manière totalement mensongère, sa plateforme comme étant totalement sécurisée".

Certains des plaignants ont contacté directement par mail les "propriétaires" des biens mis en location et ont payé sans passer par le site internet. Les escrocs avaient envoyé une demande de paiement par mail avec le logo de la plateforme.

Plus de 300 victimes?

Le quotidien note qu'aujourd'hui 64 victimes sont devant le tribunal pour un préjudice évalué à environ 200.000 euros. Mais elles sont en réalité plus nombreuses. Tout d'abord, une dizaine de requérants, dont le préjudice dépasse 10.000 euros, ne dépendent pas de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris et leur dossier sera étudié plus tard. Ensuite, certaines victimes n'ont pas encore porté l'affaire devant la justice. Il pourrait y avoir au total près de 300 victimes, selon des avocats de la défense.

Contactée par Le Parisien, Abritel "rappelle qu'au sens de la loi, les plateformes sont des hébergeurs de contenus et, à ce titre, ne sont pas responsables du contenu publié sur leurs sites". Elle affirme avoir mis en place des systèmes pour détecter les annonces frauduleuses et rappelle aux particuliers de "ne jamais transférer d'argent directement sur les comptes bancaires des annonceurs sans passer par le système de paiement sécurisé de notre plateforme".