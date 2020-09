Voici les pires et les meilleurs syndics de copropriété de France

La note moyenne Google des syndics en France est de 3,1/5 (©AFP)

MeilleureCopro a étudié les syndics en fonction de leur e-réputation dans les 11 villes les plus peuplées de France. La note moyenne des syndics en France est de 3,1/5. Et certains s’en sortent bien mieux que d’autres.

(BFM Immo) - Si les syndics ont mauvaise réputation, ce n’est pas, pour autant, une raison de choisir celui qui a la pire. C’est pourquoi MeilleureCopro a réalisé une étude sur les syndics de copropriété. MeilleureCopro a classé les syndics en fonction de leur e-réputation dans les 11 villes les plus peuplées de France. “Cette étude se base sur plus de 80.000 avis clients Google analysés sur plus de 3.200 syndics et plateformes de gestions d’immeubles, gérant plus de 185.000 copropriétés”, précise l’entreprise spécialisée dans la maîtrise des charges de copropriété.

Il en ressort que la note moyenne des syndics en France est de 3,1/5. 56% des syndics notés bénéficient d’une appréciation générale supérieure à 3/5. “Paris et l’Ile-de-France font jeu égal, avec en moyenne 2,9/5 et la relation avec la clientèle est plus apaisée dans les petites villes en région (3,2/5), que dans les plus grandes villes (3/5)” constate MeilleureCopro.

Le groupe Foncia truste... les dernières places

Plusieurs raisons l’explique. Tout d’abord, le turnover chez les gestionnaires au sein des cabinets des plus petites villes est plus faible et permet de renforcer le lien avec les habitants. “D'autre part, dans les grandes villes, il y a en général plus de services, tels que les gardiens ou la présence d’ascenseurs, et d’actes de vandalisme, ce qui rend plus compliquée la gestion des immeubles”, explique Edouard-Jean Clouet, président de MeilleureCopro. Cela est confirmé dans le classement des 11 plus grandes villes en France, dans lequel les 4 villes les plus peuplées de France se retrouvent parmi celles où la satisfaction des copropriétaires est la plus faible, avec 2,7 à Marseille ou 2,9 à Lyon et Toulouse.

Parmi les 10 syndics les moins bien notés (ayant reçu au moins 100 avis), 70% se situent dans des grandes villes de province. Le groupe Foncia comptabilise 6 syndics parmi les moins bien notés, alors que les autres groupes sont absents du classement. 4 cabinets indépendants souffrent d’une e-réputation très dégradée : Michel & Neumayer, Regis St Louis, ADL, et Régie Pedrini.

De l’autre côté du spectre, parmi les 10 syndics les mieux notés (et ayant reçu au moins 100 avis), 4 cabinets indépendants remportent l’adhésion des clients : Immobilière Pujol (Marseille), Grand 10 Immo (ERA, à Bordeaux), Cabinet Moisson (Nantes) et les Damiers d’Annecy (Annecy). Deux agences Oralia/Nexity de Paris figurent parmi les 3 syndics les mieux notés de France et le groupe Citya occupe 40% des places de ce classement.

Dans le détail par ville (par ordre de classement) :





Montpellier : 3,4/5



Top :

Clapas Immobilier (4,4/5)

Ecussion Immobilier (4,1/5)

Citya Belvia (4/5)





Flop :

Roucayrol Immobilier (2,2/5)

Lacombe Immobilier (2,2/5)

Foncia Montpellier (1,5/5)







Nantes : 3,3/5



Top:

Cabinet Moison (4,3/5)

CIF (3,9/5)

Cabinet Bras (3,9/5)





Flop:

Piveteau Immobilier ( 2,3/5)

Foncia Loire ATL (1,9/5)

Foncia Brunner (1,6/5)







Nice : 3,1/5



Top :

Cabinet Lafarge (4,6/5)

Agence du Port (4,4/5)

Citya Nice (4/5)





Flop:

SARL Drago (2,5/5)

Nardi (2,4/5)

Foncia Massena (2/5)







Lille : 3,1/5



Top :

Essi (4,4/5)

GLV Immobilier (4,3/5)

Vacherand Immobilier (3,7/5)





Flop :

Square Habitat NDF (2,4/5)

Foncia Nord PDF (2,2/5)

Cabinet Ledoux (1,6/5)







Bordeaux : 3/5



Top:

ERA Grand 10 Immo (4,4/5)

Cabinet Liquard (4,1/5)

Citya Belvia (4/5)





Flop:

Immo de France (2,6/5)

Aquitanis Office Public (2,2/5)

Clairsienne 3F (1,9/5)







Strasbourg: 3/5



Top:

Alsimmo (4,4/5)

Regency Gestion (4,2/5)

Cegip (4,1/5)





Flop:

Rive Gauche Gestion (2,4/5)

Nexity Kleber (2,4/5)

Zimmermann SA (2,3/5)







Toulouse : 2,9/5



Top:

VD Immo (3,8/5)

L’Immobilière de T (3,7/5)

7D Immobilier (3,5/5)





Flop:

ADL Immobilier (1,8/5)

Gedim (1,6/5)

Foncia Toulouse (1,5/5)







Lyon : 2,9/5



Top:

Delastre (4/5)

Citya Bourguignon (3,7/5)

Pure Gestion Syndic (3,5/5)





Flop:

Regie Pedrini (1,8/5)

Regie Saint-Louis (1,8/5)

Foncia Coupat/ST Antoine/Limouzi/Bouteille (1,5/5)







Paris : 2,9/5



Top:

Oralia (Nexity)

Meillant & Bourdeleau (4,5/5)

Oralia (Nexity) Cabinet Gurtner (4,5/5)

Nexity Trocadero (4/5)





Flop:

Foncia Courcelles (1,5/5)

Foncia Chauchat (1,4/5)

Lepinay Malet (1,3/5)







Marseille : 2,7/5



Top :

Immobilier Pujol (4,5/5)

Le Bon Syndic (4/5)

Citya Paradis (3,9/5)





Flop :

Foncia Le Phare (2/5)

J&M Plaisant (1,9/5)

Foncia Vieux Port (1,6/5)







Rennes : 2,7/5



Top:

Citya Belvia (4,3/5)

Cabinet Lecomte (4/5)

HF Gestion (3,1/5)





Flop:

Cabinet Martin (2,3/5)

GSM (1,6/5)

Foncia Rouault (1,5/5)