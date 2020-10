Airbnb a payé moins de 200.000 euros d'impôt en France en 2019

Airbnb a payé 200.000 euros d'impôt (©John MacDougall - AFP)

La filiale française de la plateforme de location saisonnière a dégagé l'an passé un résultat opérationnel de 12,7 millions d'euros et un bénéfice de 651.163 euros, selon Challenges. Le montant de son impôt sur les sociétés reste très bas au vu de son activité dans l'Hexagone.

(BFM Immo) - Le montant des impôts payés par Airbnb en France augmente mais reste incroyablement bas! En 2017, le géant américain avait payé 160.000 euros d'impôt sur les sociétés en France. En 2018, le montant avait reculé à 148.000 euros. Et l'an dernier, il a un peu progressé pour atteindre 200.000 euros, selon les informations de Challenges.

Son résultat opérationnel a atteint 12,7 millions en 2019 contre 10 millions d'euros en 2018. Le bénéfice a progressé de près de 20% à 651.163 euros. Des montants qui semblent dérisoires par rapport à l'activité d'Airbnb en France. La plateforme de location de logements sur de courtes durées comptabilise en effet 700.000 logements disponibles en France.

58 millions d'euros en taxe de séjour

Pour maintenir ses impôts à un niveau aussi bas, Airbnb s’appuie sur un dispositif d'optimisation fiscale que décrypte Challenges: "Airbnb utilise un montage classique d'optimisation fiscale pour éviter d'être imposé en France sur son activité réelle, mais plutôt en Irlande. Pour chaque logement loué en France, le montant de la transaction passe par Airbnb Irlande. Pour cela, la filiale irlandaise de la plateforme prélève deux commissions. La première pour l'hôte de 3%. La seconde, comprise entre 10 et 13% pour le voyageur. Ainsi le chiffre d'affaires est déclaré là où se déroule la transaction (et non la location), avec un taux d'impôt sur les sociétés très intéressant en Irlande (12,5%), bien moindre qu'en France. Last but not least, la filiale française est détenue à 100% par une holding de la société américaine, Airbnb Holdings LLC Wilmington, immatriculée dans l'Etat du Delaware, paradis fiscal notoire de la côte Est américaine".

Airbnb précise à Challenges qu'il respecte les réglementations françaises. Et il ajoute avoir collecté et remis plus de 58 millions d'euros de taxe de séjour à plus de 28.000 communes françaises.