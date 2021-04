MaPrimeRénov': 220.000 dossiers déjà déposés en 2021, 800.000 attendus d'ici la fin de l'année

Franc succès pour MaPrimeRenov" (©AFP)

(BFM Immo) - Un succès indéniable. Interrogée ce dimanche par Le Parisien, la ministre déléguée en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, se félicite de la popularité du dispositif MaPrimeRénov’ pour lequel "221.000 dossiers" ont été déposés depuis le 1er janvier, contre 200.000 sur la seule année 2020.

La dynamique, qui s’explique en partie par l’ouverture de la prime aux propriétaires occupants aisés, devrait se poursuivre et même se renforcer alors que les propriétaires bailleurs y seront éligibles dès le mois de juillet. "Nous devrions finir l’année avec 800.000 dossiers déposés, soit le double de l’objectif fixé", souligne Emmanuelle Wargon.

Dit autrement, les 1,6 milliard d’euros budgétés pour financer le dispositif risquent de ne pas suffire. Mais "MaPrimeRénov’ sera financée à hauteur des besoins", promet la ministre du Logement, précisant que 400 millions d’euros ont pour l’heure été consommés. Elle assure en outre que cette mesure "grand public du plan de relance" ne "sera pas la victime budgétaire de son propre succès". Le gouvernement devrait donc remettre au pot si nécessaire.

Deux tiers des dossiers acceptés

Sur l’ensemble des dossiers déposés, "plus des deux tiers ont été acceptés", poursuit Emmanuelle Wargon. "Le reste correspond à des dossiers en cours d’instruction ou à qui il manque des documents. 6 à 7% des dossiers sont refusés parce que les travaux demandés par les ménages ne sont pas éligible", détaille-t-elle.

Et malgré l’ouverture du dispositif aux plus aisés, "38% des dossiers déposés" en 2021 "l’ont été par des foyers très modestes et 21% par des foyers modestes contre 36% de familles intermédiaires et 5% aisées", rappelle Emmanuelle Wargon. "En moyenne, les primes sont de 2715 euros et peuvent couvrir 90% des travaux pour les plus modestes", ajoute-t-elle.

Selon elle, "c’est le preuve par le réel que les familles les moins riches peuvent faire des travaux de rénovation". Enfin, la ministre assure que les équipes chargées de la gestion de MaPrimeRénov’ "ont été renforcées" afin de réduire la proportion de "bugs" dans le traitement des dossiers qui atteint aujourd’hui 3%, contre 5% l’an passé. "Notre objectif est de passer en dessous des 3%", dit-elle. Les délais de paiement sont quant à eux de quinze jours en moyenne quand les dossiers sont complets.