Découvrez le bien le plus exceptionnel à vendre à Bordeaux

Un domaine à vendre à Pompignac (©Sotheby's International Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété à Pompignac.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction Pompignac, à 12 km de Bordeaux, soit à 25 minutes de la "Belle Endormie", au milieu des vignes de l’Entre-deux-mers.

La propriété comprend un château principal d’environ 450m², entièrement rénové avec 6 chambres, 2 salles de bain, 2 salles d’eau et des pièces de vie. Le domaine comprend également deux ailes symétriques d’environ 700m² chacune. La première aile se compose de 3 gîtes indépendants de 82m², 84m² et 117m² entièrement rénovés offrant 4 chambres supplémentaires, des écuries avec 4 boxes, une sellerie, ainsi que de grandes salles de réception. La seconde aile est à aménager.

Le parc de 4 hectares d’un seul tenant mélange forêts, prairies, potager et piscine chauffée. Cet ancien relais de chasse du XVIème siècle a été agrandi au XIXème pour devenir l'ensemble actuel, en vente pour 3.990.000 euros.

Un domaine chargé d'histoire

Outre les belles pierres, cette propriété a aussi une histoire que nous raconte Sotheby's International Realty, qui s'occupe de la vente du bien: "Au cours de la seconde guerre mondiale, le domaine est réquisitionné par l’armée allemande. La propriétaire des lieux, dont l’époux décède sur le front, est alors mère de deux filles. Un soldat allemand tombe éperdument amoureux d’une des deux jeunes femmes. A la fin du conflit, les troupes allemandes se replient. Après quelques mois de silence, le soldat amoureux écrit à la propriétaire et l’informe de son intention de prendre sa fille pour épouse. La maman prend le temps de la réflexion ayant elle-même perdu son mari sous les coups de l’armée allemande ; informe l’homme amoureux que sa fille a contracté la poliomyélite. L’ex-soldat revient sur les lieux de son amour et épouse sa bien-aimée. Ils vivront très heureux sur la propriété".

Carmen Milcent, directrice adjointe de Bordeaux Sotheby’s International Realty, précise que le marché bordelais est très dynamique, dès lors que les biens vendus sont bien situés, ou au juste prix. "Nous constatons une appétence particulière pour les biens avec jardin ou terrasse, les propriétés d’agrément à moins d'une heure de Bordeaux, les propriétés de campagne qui permettent d’imaginer une vie très indépendante, voire autarcique (avec étang ou pièce d’eau, verger, potager, quelques pieds de vigne ou animaux…)".