Découvrez le bien le plus exceptionnel à vendre sur le lac Léman

Cette propriété est à vendre à Evian (©Evian Sotheby's International Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété à 45 minutes de l'aéroport de Genève.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction la commune de Lugrin. sur les rives du lac Léman, à 45 minutes de l'aéroport de Genève, 3h de route de Courchevel et 3h30 de Milan. La résidence Le Vigny est un mélange de styles néo-classique et néo-colonial et "constitue certainement l'une des propriétés les plus fascinantes sur les rives françaises du lac Léman", affirme Sotheby's International Realty d'Evian qui vend le bien.

Cette demeure historique construite au début du XXème siècle, par un industriel étranger pour sa maîtresse, cantatrice à Paris, dispose de 400 m2 habitable environ, plus la possibilité d'aménager son sous-sol semi enterré sur une parcelle d'environ 1,5 hectare. A vendre pour 7.350.000 euros, cette propriété dispose d'une grande entrée, maison de gardien, port privé pouvant abriter plusieurs embarcations, environs 350 m de rivage face au lac, plage privée, garage à voitures...

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

Une situation exceptionnelle

Sotheby's International Realty explique à BFM Immo qu'"entre lac et montagne, la rive française du lac Léman offre une remarquable diversité de territoires naturels qui a bâti sa renommée touristique. Les villes en bord de lac jouissent d’un cadre de vie exceptionnel entre les rives du plus grand lac d’Europe et les massifs alpins des Préalpes. Elles offrent une pluralité de paysages grandioses et d’activités tant sportives que culturelles. L’attractivité de la région s’appuie aussi sur le rayonnement international du pôle formé autour des villes de Genève, Evian et Chamonix".

L’activité économique de la région est également soutenue par sa situation frontalière avec la Suisse. Dans ce contexte très favorable, le marché immobilier est actif. "Malgré le Covid-19, la période qui a suivi montre une hausse du nombre de transactions qui ne laisse pas augurer de baisse des prix. Au sein de ce territoire il existe un micro marché représenté par les 'pieds dans l’eau ', qui représentent le graal immobilier et résidentiel. Car le nombre de ces propriétés est très limité et contraint par les règles très restrictives d’urbanisme du bord du littoral. Les prix concernant ces propriétés varient de 2 millions minimum à plusieurs dizaines de millions d’euros".