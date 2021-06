Cette ville dans la Creuse offre 10.000 euros de prime aux ménages qui s'installent dans la commune

Vue de Guéret, dans la Creuse (©Wikipédia)

A Guéret, la mairie fait une offre pour les ménages qui achètent une maison ou un appartement. Evidemment, cette offre est assortie de conditions.

(BFM Immo) - Avec la crise du covid et l'essor du télétravail, c'est la revanche des villes moyennes. Et certaines prennent des initiatives intéressantes pour attirer de nouveaux habitants. C'est le cas notamment de Guéret dans la Creuse (un peu plus de 13.000 habitants en 2017 selon l'Insee), raconte France Bleu. La ville a décidé d'offrir une aide de 10.000 euros pour les ménages qui achètent une maison ou un appartement. Evidemment, cette prime est assortie de conditions.

Tout d'abord, le but étant d'attirer les familles, les nouveaux arrivants doivent acheter un T3 minimum. De plus, les acquéreurs doivent s'engager à réaliser des travaux d'au moins 10% du prix de vente. Sachant que, selon MeilleursAgents, le prix au mètre carré dans la ville est de 1.019 euros pour une maison et de 863 euros pour un appartement. Si les acquéreurs optent pour un logement d'une centaine de mètres carrés, le montant de la prime correspondra donc au montant des travaux.

Plafond de ressources à respecter

De plus, les acheteurs ne doivent pas dépasser un plafond de ressources défini, à savoir 31.249 euros par an pour une personne seule et 50.000 euros pour une famille de trois personnes. Et enfin, le logement devra être, évidemment, la résidence principale des acheteurs. Ils s'engagent à y résider pour 5 ans au moins.

Depuis quelques années, d'autres villes ont tenté d'attirer des habitants en proposant des primes ou des maisons à 1 euro assorties de conditions. Le but est de repeupler ces petites villes, notamment hors saison. Entre 2007 et 2017, Guéret a perdu près de 1.000 habitants.