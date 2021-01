Airbnb annule et bloque toutes les réservations à Washington DC pendant l'investiture de Joe Biden

Pas de réservation possible à Washington DC (©AFP)

Divers responsables américains demandent que la population ne se rende pas à Washington DC lors de l'investiture. C'est pourquoi Airbnb a décidé de tout bonnement y interdire la réservation.

(BFM Immo) - Airbnb a décidé de ne pas faire les choses à moitié. Après les évènements du Capitole, plusieurs responsables ont appelé les Américains à ne pas se rendre à Washington DC lors de l'investiture de Joe Biden qui aura lieu le 20 janvier.

La police, les membres du Congrès ou encore certains gouverneurs ont demandé aux visiteurs de ne pas se rendre dans la région pour l'investiture. De son côté, Airbnb a décidé de tout bonnement interdire les réservations.

Remboursement des hôtes

D'autant plus que "nous avons connaissance d’informations publiées hier après-midi concernant des milices armées et des groupes haineux connus qui tentent de voyager et de perturber l'investiture", prévient Airbnb.

Ainsi, Airbnb a annoncé que la plateforme annulait les réservations pendant la semaine d'investiture et bloquait les autres. Les clients, dont les réservations sont annulées, seront remboursés intégralement. "Nous remboursements également aux hôtes, aux frais d'Airbnb, l'argent qu'ils auraient gagné grâce à ces réservations annulées".