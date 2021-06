Cette somptueuse villa de 7 millions de dollars offerte par Leonardo DiCaprio à sa mère

Leonardo DiCaprio offre une villa à sa mère. (©Todd Goodman - toptenrealestatedeals.com)

L'acteur américain vient d'acheter une magnifique demeure à Los Angeles. Il en a fait cadeau à sa mère.

(BFM Immo) - Leonardo DiCaprio a fait un cadeau très généreux à sa mère Irmelin Indenbirken. L'acteur américain vient d'acheter une somptueuse maison à Los Feliz, un quartier de Los Angeles. Un cadeau de 7 millions de dollars, rapporte le site spécialisé Toptenrealestatedeals.com.

Cette villa a appartenu à Gwen Stefani puis à Jesse Tyler Ferfuson. Inspirée du style colonial espagnol, elle mesure plus de 460 mètres carrés. Elle est composée de 4 chambres et 6 salles de bains et d'une multitude de balcons et terrasses. Le bien a été construit en 1928 et a, depuis, été rénové.

Il y a des portes cintrées, un toit et des sols en tuiles, des vitraux, de multiples cheminées, des salles de bains élégantes, de vastes escaliers, une porte d'entrée finement sculptée et des plafonds marquetés. A l'extérieur, se trouvent jardin, piscine et spa.

