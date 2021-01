Comme les autres géants de la tech, Amazon investit des milliards pour loger ses salariés

Les Gafa construisent des logements (©Johannes Eisele - AFP)

Amazon va créer un fonds de 2 milliards de dollars pour aider à créer ou conserver des logements à prix abordables. Le leader mondial du e-commerce imite ainsi les autres géants de la tech américaine.

Le groupe Amazon a annoncé la création d'un fonds de 2 milliards de dollars pour aider à créer ou conserver des logements à prix abordables autour de plusieurs de ses sites aux Etats-Unis, notamment près de la capitale fédérale Washington. Ce fonds de deux milliards de dollars "créera ou préservera 20.000 logements abordables dans les régions de nos trois sièges sociaux", situés à Puget Sound dans l'Etat de Washington, Arlington en Virginie et Nashville dans le Tennessee, a indiqué le fondateur et patron d'Amazon Jeff Bezos, dans un communiqué de presse.

Le géant du commerce en ligne s'était installé en juin 2019 à Arlington, en Virginie, dans la banlieue de la capitale Washington D.C. (à l'Est du pays), et avait été critiqué pour les conséquences sur les prix de l'immobilier. Ce site doit accueillir à terme 25.000 employés. Le fonds de deux milliards de dollars dédié au logement offrira des subventions et des prêts, qui seront alloués à des associations d'aide au logement, agences publiques et organisations dirigées par des minorités, a indiqué Amazon dans un communiqué.

D'autres géants misent sur l'immobilier

Une première tranche de 567 millions de dollars doit aider à créer 1.300 appartements près d'Arlington, et jusqu'à 1.000 logements près du siège historique de Seattle, dans l'Etat de Washington (au nord-ouest des Etats-Unis). Des fonds iront également à Nashville. Amazon cible les ménages gagnant entre 30 et 80% du revenu médian, soit moins de 79.600 dollars par an pour une famille de quatre personnes dans la région de Washington DC, et moins de 95.250 dollars à Seattle.

Les autres GAFAM (pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) ont également mis des milliards de dollars sur la table pour aider leurs salariés à se loger. Ainsi, Google et Facebook ont chacun mobilisé un milliard de dollars, Apple a promis d'investir 2,5 milliards et Microsoft a promis d'investir 750 millions de dollars. Un soutien des géants de la tech qui passe aussi par des investissements dans des terrains, dans des maisons préfabriquées et la construction de refuges pour les SDF. Les géants de la tech n'agissent pas que par philanthropie. Leurs recrutements sont freinés par les prix de l'immobilier, alors qu'ils ont flambé à proximité de leurs bureaux, en particulier à San Francisco.

(Avec AFP)