En Angleterre et au Pays de Galles, 840.000 locataires pourraient avoir des arriérés de loyers

(Photo d'illustration) (©Stephan de Sakutin - AFP)

Outre-Manche, une association de propriétaires tire la sonnette d'alarme. Le risque que certains locataires peinent à payer leur loyer est de plus en plus grand. Les propriétaires demandent au gouvernement d'agir.

(BFM Immo) - Des propriétaires Outre-manche tirent la sonnette d'alarme. Dans une étude, le National Residential Landlords Association (NRLA), une association de propriétaires, indique que 7% des locataires ont déjà des retards de paiement. En extrapolant cet échantillon, cela représenterait 840.000 locataires dans l'ensemble de l'Angleterre et du Pays de Galles qui pourraient connaître des retards de paiement, comme le rapporte le Guardian.

Les arriérés moyens oscillent entre 251£ et 500£ (soit entre 277 et 551 euros) mais certains locataires doivent plus de 1.000£ (soit 1.102 euros). Les locataires âgés de 18 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles d'avoir pris du retard dans leur paiement de leur loyer que le reste de la population. Et 17% des travailleurs indépendants affirment avoir cumulé des dettes envers leur propriétaire.

Une aide de l'Etat?

Le Guardian précise que les jeunes ont plus souffert que les autres des suppressions d'emplois, de même que les travailleurs indépendants qui n'ont pas pu accéder aux programmes gouvernementaux d'aide à l'emploi liés au Covid.

Si certains locataires ont réussi à trouver des accords avec leur propriétaire, cela s'est fait au cas par cas. C'est pourquoi le National Residential Landlords Association demande au gouvernement de prendre des mesures pour aider les locataires en difficulté.