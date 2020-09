Jennifer Lopez s'offre une nouvelle villa à plus de 30 millions de dollars en Floride

Jennifer Lopez vient d'acheter cette superbe villa à Miami Beach (©Realtor.com)

La star américaine vient d'acheter une maison de 1.370 mètres carrés à Miami Beach.

(BFM Immo) - L'empire immobilier de Jennifer Lopez vient se garnir d'un nouveau joyau, comme l'a repéré le site spécialisé Toptenrealestatedeals.com. La chanteuse et actrice de 51 ans, et son conjoint de 45 ans Alex Rodriguez, ont acquis cet été une superbe villa de 1.370 mètres carrés située sur Star island dans la ville de Miami Beach aux Etats-Unis. Cette petite île artificielle d'à peine 0,35 km2 est particulièrement prisée des stars et compte ou a compté des résidents comme Don Johnson et Shaquille O’Neal.

Mise à prix à 40 millions de dollars, la propriété avec accès direct à la mer serait finalement partie à 32,5 millions de dollars selon les données du site immobilier Zillow. La propriété s'étend sur un terrain de quelque 3.700 mètres carrés.

De style floridien, cette magnifique demeure sur deux étages dispose de 10 chambres, 12 salles de bain, une bibliothèque, une cave à vin, un ascenseur et une annexe pour les invités. A l'extérieur se trouve une immense piscine à débordement avec spa et vue sur la baie de Biscayne.

Jennifer Lopez fait partie des 100 célébrités les mieux payées au monde, avec des revenus annuels estimés à 47,5 millions de dollars en 2020 par Forbes.

Crédits photo : Realtor.com

La vente a été réalisée via Jill Eber de Coldwell Banker Realty.