L'ancien appartement de Freddie Mercury à Montreux est à vendre

L'appartement de Freddie Mercury (©Riviera properties)

Sur les rives du lac Léman, l'appartement de 200 mètres carrés jouit d'une vue exceptionnelle. Il sera vendu aux enchères.

(BFM Immo) - Un logement exceptionnel est sur le marché. Un appartement de 202 mètres carrés et 45 mètres carrés de balcons et terrasses est à vendre à Montreux, dans le canton de Vaux, en Suisse. Ce bien a appartenu à Freddie Mercury. Le chanteur du groupe Queen avait découvert la ville en 1978 lors d'un festival de jazz. La vue de son appartement lui a inspiré son ultime composition avec Queen, A Winter's Tale, qui évoque Montreux et sa région.

L'appartement profite "d’un emplacement rare et exceptionnel, face au lac et aux majestueuses Dents-du-Midi", précise Rivieraproperties.ch qui commercialise le bien. "Il offre à ses occupants une intimité absolue dans un cadre parfaitement calme et apaisant".

Le bien est en cours de rénovation, mais il est estimé à 2.700.000 francs suisses, soit 2.502.558 euros. Une vente aux enchères, ouverte aux étrangers, sera organisée par l'Office des poursuites, un service public auquel un créancier doit s'adresser pour faire payer un débiteur qui ne s'acquitte pas de sa dette. Il joue un rôle d'intermédiaire entre le créancier et le débiteur. Le Matin indique que cette vente aura lieu le 4 novembre.