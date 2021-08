La chanteuse Alicia Keys remet en vente sa maison de Phoenix pour 3 millions de dollars

La maison d'Alicia Keys à Pheonix est à vendre (©Matt Moreno / TopTenRealEstateDeals.com)

Cette villa de 655 m2 se situe près de Camelback Moutain, avec une vue exceptionnelle sur la ville et les montagnes avoisinantes.

(BFM Immo) - La pianiste et chanteuse américaine Alicia Keys et son mari Swizz Beatz, producteur, ont remis en vente leur maison de vacances à Phoenix dans l'Arizona. Nouvelle mise à prix : 3,1 millions de dollars, comme le rapporte le site spécialisé TopTenRealEstateDeals.com. La propriété avait déjà été proposée à la vente à 3,85 millions de dollars en 2016. Si le couple parvient à céder cette villa, il fera une importante moins-value, Alicia Keys et Swizz Beatz l'ayant acheté 3,9 millions de dollars en 2008.

La maison de 655 mètres carrés, située près de Camelback Moutain, dispose d'une vue exceptionnelle sur la ville et les montagnes de la région. La propriété abrite 4 chambres et six salles de bain. Elle comporte notamment une cave à vin pouvant accueillir jusqu'à 800 bouteilles, un home cinéma, un garage pour 6 voitures ainsi qu'une piscine à débordement. D'un style architectural contemporain, la maison dispose de grands espaces de réception, avec des terrasses bordant de nombreuses pièces.

Crédits photo : Matt Moreno / TopTenRealEstateDeals.com