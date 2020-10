La villa de Pierce Brosnan à Malibu est à vendre pour 100 millions de dollars

La maison se situe à Malibu (©TopTenRealEstateDeal)

L'acteur, qui a notamment incarné l'agent secret James Bond, avait acheté cette propriété avec sa femme en 2002.

(BFM Immo) - L'acteur Pierce Brosnan et sa femme Keely Shaye Smith, journaliste et présentatrice de télévision américaine, se séparent de leur villa de Malibu en Californie. En 2002, ils avaient acheté le terrain face à l'océan Pacifique. Ils ont détruit le ranch qui était sur place et ont fait construire une immense demeure de 1.160 mètres carrés, baptisée "Orchid House". Cette maison, de style thaïlandais, comprend 5 chambres, 14 salles de bain, une salle à manger avec cheminée, une cuisine, un garde-manger et une cave à vin.

La salle de cinéma possède son propre bar. Dans la maison se trouvent en outre une salle de sport, un sauna et un hammam. Un salon et une salle à manger ont également été aménagés dehors. A l'extérieur se trouve une piscine d'eau salée, une maison d'hôtes et un chemin menant à la plage.

Le site spécialisé TopTenRealEstateDeals.com, qui a repéré cette mise en vente, indique que le bien est affiché à 100 millions de dollars, soit 84,5 millions d'euros. Le mandat a été confié à Chris Cortazzo du réseau Compass.

Pierce Brosnan, 67 ans, a notamment incarné James Bond dans quatre films de la franchise (GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le Monde ne suffit pas et Meurs un autre jour). L'acteur et producteur irlando-américain a également joué dans les films Mars Attacks, Thomas Crown ou encore Le Pic de Dante.

Crédits photo : Mike Helfrich / TopTenRealEstateDeals